MM tacha de "humo" la Estrategia del Sur de Almeida y reclama un plan para la "grieta" de Madrid con el sureste

El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Luis Nieto ha tachado de "humo" la nueva Estrategia del Sur presentada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha reclamado "una intervención potente" de regeneración urbana para reparar la "enorme grieta medioambiental" que, a su juicio, separa la ciudad de la periferia sureste.

Así lo ha trasladado Nieto en declaraciones remitidas a la prensa después de la presentación del plan para el sur de Madrid, que tres los pivota sobre tres ejes: urbanismo y vivienda; oportunidades y empleo, y calidad de vida. Sobre vivienda, Almeida ha destacado que será el eje clave de la Estrategia del Sur, con la previsión de construir 200.000 viviendas, cerca del 40% del volumen total previsto en la región para los próximos años.

"Sus anuncios de estrategias y 200.000 viviendas son humo, como siempre", ha afirmado Nieto, quien ha asegurado que el alcalde "no se acuerda de los distritos del sur y del este".

En este sentido, el edil ha defendido que lo que necesita el sureste es dejar de ser "el contenedor de vertederos, incineradoras y depuradoras que nadie quiere y que siempre acaban aquí".

Entre las propuestas planteadas por Más Madrid figuran el cierre de la incineradora, el desmantelamiento del 'scalextric' de Vallecas, la mejora de la conexión entre barrios y la creación de equipamientos culturales y deportivos. Asimismo, ha abogado por "atender las problemáticas sociales, revitalizar la industria y los espacios logísticos de Abroñigal, impulsar el empleo verde y proteger el comercio de barrio.

"¿Almeida va a hacer todo esto? Seguro que no", ha asegurado Nieto. En este escenario, ha reivindicado la iniciativa 'Distrito Sur 4.0' defendida por su grupo municipal como alternativa a la estrategia del Gobierno local. "La ciudad no se mejora solo con ladrillos", ha concluido.