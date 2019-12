Monasterio acusa a Marlaska de cometer un "delito de odio" contra Vox al culparles del ataque de ayer en Hortaleza

Publicado 05/12/2019 11:24:48 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha censurado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "responsabilizar y culpabilizar" a Vox del lanzamiento de una granada de entrenamiento en el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza y ha dicho que eso "sí es delito de odio" porque supone "lanzar a las hordas del odio" contra su partido.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid y preguntado por el incidente en Hortaleza, que Vox condena.

Monasterio ha afirmado que es "vergonzoso" ver cómo algunos políticos, como el ministro del Interior, lanzaron ayer las "hordas de odio" hacia su partido y hacia ella misma como portavoz en la Asamblea de Madrid, algo que tilda de "intolerable" sobre todo por la "imprudencia" de hacer juicios de valor sin tener toda la información.

Frente a ello, ha señalado que la labor del político es actuar con "serenidad" y recabar todos los datos para poder hacer un juicio de valor. En este punto, espera que se esclarezca el ataque que tuvo lugar ayer a este centro, se depuren responsabilidades y se detenga al responsable o responsables del suceso.

Respecto a la apertura el 11 de diciembre de un centro con 12 plazas para menores extranjeros no acompañados en Vistalegre, en el distrito de Carabanchel, la parlamentaria de Vox cree que el anuncio de apertura de un centro es "política irresponsable", porque genera un "efecto llamada" y produce una "avalancha" de menores.

A su vez, ha reivindicado que su partido se dedica a dar voz a los vecinos que apuntan a problemas de convivencia y seguridad relacionados con menas y que "lo que no puede ser" es que el resto de partidos intenten poner un "pacto del silencio" y "amordazar" a Vox.

"Vox nunca se arrepiente de dar voz a los españoles y lo que estamos transmitiendo es lo que dicen los vecinos y yo no sé si a lo mejor los políticos lo que quieren es amordazar la realidad de los españoles en muchos barrios y yo creo que eso es lo que no debemos de hacer y no puede ser que un pacto que nos reclame es un pacto del silencio para no hablar de esta realidad. Lo que sí es un delito de odio es ver a un ministro y unos políticos lanzando a los medios de comunicación contra un partido", ha apostillado Monasterio para enfatizar que Vox lo que hace es transmitir el sentir de los más de 4 millones de personas que les han votado.