Monasterio advierte a Cs de que no va a tolerar la "injerencia extranjera" en la política de pactos

26/06/2019

MADRID, 26 Jun.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, le ha lanzado este miércoles a Ciudadanos que no están acostumbrados a que un "presidente extranjero" les dicte las políticas de pactos y ha advertido de que no lo va a tolerar y sí denunciar, en referencia a las relaciones entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera.

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid y tras exponer sus condiciones para negociar a Ciudadanos y PP, al ser preguntada por tener en cuenta a la formación 'naranja' cuando estos les "dan la espalda", ha indicado que no son responsables de que otros partidos dejen guiar su política de pactos con lo que dicte Macron.

"Inés Arrimadas (la portavoz Ejecutiva de Cs) decía que lo que decía Vox no iba a misa y yo le diría que en París quién vale una misa, pero en España no estamos acostumbrados a que un presidente extranjero nos dicte las políticas de pactos. Y Vox no lo va a tolerar y lo va a denunciar y animamos al PP a que denuncie también esta injerencia extrajera", ha sentenciado.