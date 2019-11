Monasterio arremete contra Almeida y Reyero que utilizaron “un atril institucional” para “atacar” a Vox en el 25N

Publicado 26/11/2019 13:26:25 CET

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha arremetido este martes contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por "atacar" a Vox en la celebración de los actos por el día contra la violencia de género organizados en ambas instituciones.

En concreto, al ser preguntada en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces por el conflicto del portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, con la presidenta de la asociación de mujeres Al Amal, Nadia Otmani, Monasterio ha criticado que el regidor "utilizara el atril" para atacarles después de que Almeida afeara al concejal no haber suscrito el pacto municipal contra la violencia machista.

"Almeida olvidó su papel de alcalde de todos los madrileños, igual que ayer Reyero olvidó su papel institucional. No se puede utilizar un atril para atacar a otro partido y sobretodo un día tan especial como era ayer", les ha reprendido.

Ha insistido en las peticiones de Vox de cambiar la ley de violencia de género que, a su juicio, "ha fracasado y no funciona porque no consigue rebajar el número de mujeres asesinadas"; así como es necesaria "la cadena perpetua para asesinos y maltratadores para que no vuelvan a estar en la calle".

"Ayer no era el día de declaraciones institucionales, era un día de homenaje y de estar con las víctimas de violencia. A los políticos buenistas les da miedo ser contundentes con los asesinos y qué mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas que los asesinos maltrataddores se queden de por vida en la cárcel", ha sostenido.

Sobre el anuncio que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del abono transporte gratuito para algunas víctimas de violencia de género, Monasterio cree que tampoco era "el día adecuado" para anunciar medidas concretas.