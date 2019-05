Monasterio censura que miembros de Vox tengan que aguantar que les digan que "van a acabar como en Paracuellos"

Publicado 23/05/2019 18:27:10 CET

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que miembros de su partido han tenido que aguantar que les digan que "van a acabar como en Paracuellos" pero que ante esos ataques, que relacionado con la ideología de izquierdas, se muestran serenos y aguantan el tirón".

Durante un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI y a la pregunta de cómo recibe que le etiqueten de 'extrema derecha', Monasterio ha asegurado que su formación ha sufrido una "manipulación brutal" por parte de los medios de comunicación y un trato "injusto".

"A nuestra gente les dicen 'acabaréis como en Paracuellos'", ha llegado a manifestar Monasterio (en referencia a ejecuciones masivas organizadas durante la batalla de Madrid de la Guerra Civil) sobre el clima hostil que se despliega contra simpatizantes e integrantes de Vox, para agregar que "esto es lo que hace la izquierda". "Por eso nos atacan, y lo más grave son los partidos que son cómplices de ese discurso", ha remachado.

La aspirante a presidir la Comunidad de Madrid ha asegurado que el "socialismo" quiere "expoliar" a la ciudadanía y que Vox va a eliminar diversos impuestos, como el de Sucesiones, y también el "derroche" de las políticas de género, como han reclamado en Andalucía.

"A algunos nos llamaban machistas por denunciar a asociaciones como Infancia Libre", ha insistido para defender su propuesta de Ley de Violencia Interfamiliar que respete la "presunción de inocencia" para que se pueda proteger a las mujeres maltratadas, pero también a un anciano.

Monasterio ha asegurado que existen "denuncias falsas" como las que se han descubierto en tres casos vinculados a esta asociación para "arrancar a los hijos de padres" que han sido acusados de "delitos sexuales gravísimos" y "amparados por un partido que se llama Podemos".

Sobre la presencia de presos preventivos del 'Procés' en el Congreso de los Diputados, ha dicho que la sesión constitutiva de la cámara baja fue un "esperpento" y que los españoles han tenido que ver cómo los "golpistas son protagonistas", en lugar de estar "arrinconando" a los que han atentado contra la unidad de España. "Están pensando en cómo dar el abrazo y perdonar a aquellos que han atentado contra España", ha lanzado.

Respecto a sus polémicas declaraciones de que en aulas de la Comunidad de Madrid se dan "cursillos de zoofilia" que vinculó a los "amigos" de la candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, la candidata de Vox ha insistido en que hay determinados colegios donde se despliegan contenidos inadecuados, que no se pueden a hacer "de espaladas a la familia de los niños". Al respecto, ha planteado que la Consejería de Educación debe decir con qué autorización se da a esos colectivos para desplegar actividades y ve de "sentido común" exponer ese tipo de casos, pues esos contenidos los despliegan personas que no son docentes.

También ha dicho que la sanidad madrileña necesita una contabilidad analítica rigurosa y que tampoco puede ser que no se facture a personas que usan el servicio madrileño de salud y no residen en la región, algo que es un "gasto descomunal". También ha dicho que van a revisar el caso de operaciones que se despliegan que no sean "una prioridad absoluta", en referencia a la parte de su programa de no financiar intervenciones que no estén relacionadas con la salud.

De la no aprobación en esta legislatura del proyecto Madrid Nuevo Norte, Monasterio cree que es un ejemplo de cómo los políticos "han puesto las manos en el urbanismo", para recalcar que su partido apoya esta operación y otras que restan por autorizar en la ciudad.

En este sentido, se ha preguntado de qué sirve los informes de impacto de género en esta parcela, algo que a su juicio es un "impedimento" y una "traba más", y es partidaria de que todo suelo que no esté protegido debe ser "urbanizado" para mejorar la situación de la vivienda.

También ha dicho que el urbanismo ha sido "foco de corrupción" y se ha preguntado por qué hubo una época en que por cada colegio nuevo de Madrid se pagaba 900.000 euros.