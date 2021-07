Monasterio critica que la izquierda "utilice" al colectivo LGTBI y la "violencia" para "callar" al adversario político

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este miércoles que la izquierda "utilice" al colectivo LGTBI y la "violencia" para "callar" al adversario político.

Así lo ha expresado tras la concentración del pasado lunes por el asesinato de Samuel a consecuencia de las heridas provocadas por una paliza, además de afirmar que hay que esperar a que la investigación determine si se trata de un asesinato homófobo, algo que asegura que si es así ella será "la primera que va a condenarlo".

En una entrevista en 'Okdiario', recogida por Europa Press, ha tildado es "gravísimo y miserable" que se intente relacionar este asesinato con su partido por "fomentar el odio" y también que "determinados medios de comunicación" lo reproduzcan.

"Tenemos que esperar a la investigación. También hubo una agresión en Tarrasa de un hombre que está gravísimo en el hospital y no sabemos. No veo manifestación por Tarrasa", ha aseverado.

Monasterio considera que está "claro" que se quiere imponer un "discurso identitario de determinados colectivos" y que son los colectivos para los que "trabaja la izquierda".

"No creo en los colectivos, jamás diré si un colectivo es tolerante o no lo es, cada uno es distinto", ha insistido la portavoz, a la vez que ha destacado que ser LGTBI "no te marca" para pensar de una determinada manera. Además, ha subrayado que los homosexuales deben "sublevarse" y defender no ser colectivizados.

También, se ha referido a los insultos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la manifestación y ha asegurado que gritan "contra todo lo que aparentemente se oponga a sus leyes". En esta línea, ha censurado que el PP luego vaya al 8M "a pedir perdón" y que apruebe leyes "para contentar a todos estos".

"Tienen que aprenden un poco ya qué es la izquierda, no te puedes arrodillar. Son los mismos para los que se hicieron las leyes LGTBI en Madrid", ha apostillado.

Por último, cree que hay que dar herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para detener a las personas que generen enfrentamiento y meterlas en la cárcel "unos cuantos años". "Yo creo que hace falta orden y al que haga tonterías y ataque a la Policía tiene que saber que va a estar 10 años en la cárcel", ha sostenido, porque ha asegurado que están "envalentonados".