Monasterio dice que algunos vendrán "cabizbajos" cuando sean "determinantes" y que han vuelto "locos" a los progres

Actualizado 24/05/2019 22:17:44 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que cuando sean "determinantes" en la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 26 de mayo algunos, en referencia a PP y Cs, vendrán a ellos "cabizbajos" y ha reivindicado una campaña electoral en la que han vuelto locos a "esos semiprogres".

Así lo ha indicado durante el acto de cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, celebrado en la Plaza de la Villa de París, y acompañado del líder de Vox, Santiago Abascal, su homólogo en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el número uno de la lista a las europeas, Jorge Buxadé, ante una multitud de manifestantes.

Monasterio ha lamentado que durante este tiempo "nadie ha puesto freno a la izquierda" y que hasta ahora "nadie ha sido valiente" porque en la Asamblea de Madrid "había unos ahí acobardados" que miraban a la bancada de la izquierda acercándose "más allí", "sin defender los valores de la vida", la "libertad" ni a la "España que madruga".

"Y algunos se pregunta por qué la izquierda avanza y lo hace porque no se le hace frente (...) Si votamos lo mismo, pasará lo mismo, más izquierda, más claudicación", ha defendido la aspirante a presidir la Comunidad de Madrid para apelar que en este momento "no se puede retroceder" ante el avance de algunos, como el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón, que viene a "dar lecciones" de cómo prosperar y crear empresas.

"A estos de las manos blanditas le vamos a poner a trabajar mucho, van a tener que trabajar a destajo porque vamos a denunciar cada subvención que quieran dar a los suyos", ha lanzado para referirse, por ejemplo a ese "animalismo y ecologismo urbanita, o su oposición decidida a cada intento de aprobar en la cámara madrileña una ley de sesgo ideológico.

Esta actitud combativa es lo que produce que la izquierda les tenga "más miedo", porque están "cómodos" con la "veleta naranja y ahora también azul", pues cada vez que la izquierda ataca, ellos "retroceden". "Pero nosotros no", ha espetado Monasterio para garantizar el orgullo de defender las ideas "que hacen a la sociedad mejor".

Por tanto, ha asegurado que Vox sale "a la calle a hablar de lo que cree y defiende" y ha ironizado que a los "medioprogres en esta campaña los han vuelto locos". "Han picado en todos los cebos que hemos lanzados, están pensando de qué habla Vox", ha apuntado para apostillar que ellos manejan información sobre las situaciones que denuncian en Madrid mientras el resto de partidos y los medios "van a remolque" de lo que su partido marca.

"Y eso lo vamos a hacer en la asamblea y el lunes vamos a ser determinantes y vendrán algunos cabizbajos y entonces también nos reiremos", ha lanzado Monasterio para apelar al voto de los madrileños que no quieren que le "vuelvan a estafar" y para que la izquierda política "no siga avanzando" en la región.

En consecuencia, ha animado a la sociedad madrileña a construir una "alternativa limpia", "no vulnerable a la corrupción" y "no veleta". En resumen, "una alternativa que no agache la cabeza ante la izquierda" porque partidos como el PP "ya no generan ilusión" a los jóvenes mientras Vox sí, porque saben que van a mejorar sus libertades y condiciones para el progreso.