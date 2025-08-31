El Monasterio de Pelayos de la Presa, catalogado como BIC, acogerá en septiembre un festival de música tipo cantautor

Archivo - Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa - DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL COMUNIDAD

MM muestra preocupación por la protección del conjunto y Comunidad subraya que "prevalecerá la conservación del patrimonio"

El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa se convertirá los días 12 y 13 de septiembre en el escenario de la primera edición de 'Monasterio Festival', un evento que congregará a medio millar de personas en este enclave monumental del siglo XII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984.

En un comunicado, la organización destaca que se trata de una cita con un modelo tipo cantautor alternativo al festival masivo, en el que música, patrimonio, naturaleza y sostenibilidad se dan la mano en este conjunto a orillas del pantano de San Juan.

La programación musical se extenderá durante los dos días de festival. El viernes 12 se subirán al escenario artistas como Mateo Falgas, Ana Sánchez-Cano, Justo Lera, Mara Laín, José El Gato, Muerdo, pablopablo, kiut, La Vida de Jaime y Sam Gold. El sábado 13 será el turno de Pablo Torti, Cutre y Medio Mal, Luismi Partera, Alejandra de Castro, Ran Son, Juan Espiga, Emilia y Pablo, Niño de Elche, Ombligo, Naked Family, Palber y Mr. Piro.

Más allá de la música, 'Monasterio Festival' apostará por un enfoque multidisciplinar. La danza contemporánea tendrá presencia con dos piezas de la artista Alejandra de Castro, adaptadas a los espacios del monasterio. La pintura también cobrará protagonismo con la intervención de María Orovio y el colectivo C Factoría, mientras que la literatura y las artes visuales estarán representadas en talleres coordinados por la revista creativa Pájaro Azul.

Como colofón, el sábado se celebrará una comida popular preparada por la familia de Óscar Trujillo, fundador del festival.

MÁS MADRID MUESTRA SU PREOCUPACIÓN

La diputada de Más Madrid en la Asamblea Alicia Torija ha mostrado su preocupación por la celebración de este evento en un conjunto protegido por la denominación BIC y ha recordado el caso de la influencer María Pombo y el SuaveFest en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte.

"El verano y sus amenazas para los BIC. Después de los incendios... los festivales y conciertos. No tuvimos bastante el año pasado con el SuaveFest y el Palacio de Boadilla. Otra vez un alcalde que se cree el dueño de un bien y parece desconocer sus competencias autoriza esto", ha lanzado Torija en la red social 'X'.

En este sentido, la diputada ha preguntado al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, su opinión sobre la celebración de este festival en un entorno protegido por la Comunidad de Madrid y ha criticado que se "vuelva a dejar torear" por un alcalde "al que no le importa agredir el patrimonio cultural que está bajo su supervisión".

El consejero también se ha pronunciado al respecto en la misma red social y ha cargado contra Torija por "comparar la tragedia de los incendios con la celebración de un evento cultural".

Al respecto, según han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español se ha pedido información al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa para estudiar los detalles del proyecto, y han remarcado que "prevalecerá, como siempre, la conservación del patrimonio".

BOADILLA DEL MONTE Y SUAVEFEST

El Monasterio de Pelayos de la Presa no es el primer espacio que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC) en el que se propone instalar un festival de música. En 2024, el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte fue el escenario escogido por la 'influencer' María Pombo para celebrar el festival SuaveFest con la actuación de Juan Magán, entre otros artistas.

Finalmente, Pombo decidió trasladar la cita tras recibir críticas de grupos ecologistas por tratarse de un espacio protegido y tras la solicitud de un cambio de ubicación por parte del Gobierno regional. El SuaveFest se celebró en el recinto ferial de la misma localidad.

Desde la organización del 'Monasterio Festival' apuntan a Europa Press que el evento que se desarrollará en Pelayos de la Presa "no tiene nada que ver" con macrofestivales, puesto que su filosofía se basa en conciertos pequeños y respetuosos con el entorno, a modo de reunión de cantautores.

En este sentido, han señalado que este espacio acoge otro tipo de eventos, como bodas o espectáculos de teatro en verano, y que en esta ocasión también se seguirán medidas para la protección del bien, como limitación de aforo de 500 personas, así como la adaptación de la infraestructura de escenarios, iluminación o megafonía, entre otras, a la estructura del monumento.

Además, los organizadores han detallado que cumplirán con las peticiones lanzadas desde la Fundación que gestiona el monasterio, como la cubrición de la piedra del altar para evitar posibles daños, así como la protección de las paredes durante el desarrollo del evento. Igualmente, han indicado que se repartirán ceniceros de bambú a los asistentes para preservar el medio natural y patrimonional de la zona.

"Este festival no lo ha creado una empresa, lo ha creado un grupo de personas. Venimos de mundos muy distintos -ingeniería, música, diseño, producción, programación, marketing- pero nos une una misma visión: que la cultura y la música pueden vivirse de otra manera. Unimos nuestras trayectorias, saberes y ganas para imaginar un encuentro que se sienta diferente: sin aglomeraciones, sin prisas, sin artificios. Un lugar para disfrutar con todos los sentidos", recoge el festival en su página web.

LA HISTORIA DEL MONASTERIO DE PELAYOS DE LA PRESA

Según recoge el Ejecutivo autonómico, el monasterio es la fundación cisterciense más importante que se conserva en la Comunidad de Madrid. Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando Alfonso VII donó el valle al abad Guillermo para unificar antiguos eremitorios y levantar un monasterio que, poco después, pasaría a integrarse en la Orden del Císter bajo el reinado de Alfonso VIII.

La iglesia comenzó a construirse hacia 1180 y aún mantiene elementos originales como sus tres ábsides de clara tipología cisterciense. A lo largo de los siglos, el conjunto fue transformándose: incorporó rasgos mudéjares tras un incendio en 1258, se renovó en época de los Reyes Católicos con bóvedas góticas y vivió una ampliación en los siglos XVI y XVII con la construcción de nuevas dependencias, la torre campanario y la fachada barroca.

El monasterio entró en declive en el XVIII, agravado por un incendio en 1743, el saqueo de las tropas napoleónicas y la desamortización de 1836. Abandonado durante décadas, fue subastado en 1884 hasta que en 1974 el arquitecto Mariano García Benito lo adquirió y emprendió su recuperación. Declarado Bien de Interés Cultural en 1983, en 2004 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, que lo gestiona a través de la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias.