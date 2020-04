Monasterio pide un presupuesto de emergencia en la Comunidad que dote de recursos a la salud pública

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este viernes que se haga un presupuesto de emergencia en la Comunidad de Madrid que dote de recursos a la salud pública porque hacen falta "más recursos" y que se doten también para los próximos meses que vienen con la crisis del coronavirus.

Así lo ha expuesto Monasterio en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, donde también ha propuesto que se inyecte liquidez económica y según ha explicado, de los 19 millones de población activa que hay en España de esos tres millones son empleados públicos que reciben sueldos pero que hay 16 millones del sector privado, autónomos, que ahora mismo "están en su casa con su nómina o ingresos en peligro".

De los 16 millones, hay "un 80 por ciento que no son trabajadores, 13 millones de personas" de los que proponen que el Estado les pague tres meses de nómina o de ingreso medio que han tenido, en caso de ser autónomos, los anteriores meses. Esos tres meses de nómina al final cuestan 77.000 millones.

La portavoz de Vox también propone que a los trabajadores esenciales se les suba un 20 por ciento el sueldo, por "el esfuerzo que están haciendo" y ha insistido en que se puede reducir el gasto de los parlamentos, al haberse reducido también su actividad.

En otro orden de cosas, Monasterio ha reconocido que la crisis podría haberse "gestionado de mejores maneras" si en vez de estar los partidos que están gobernando en Comunidad y en el territorio español lanzándose acusaciones sobre "falta de anticipación", pensaran en medidas. "Es una dinámica terrible en la que nadie avanza ni propone nada y cada día que avanzas son vidas que se pierden", ha reflexionado.

Así, ha invitado a pensar "en el abandono a los mayores" en las residencias donde hay que tomar medidas urgentes, por lo que ha recordado que hoy su partido ha presentado en todas las audiencias provinciales de todas las provincias de España un requerimiento urgente para que se acuerden diligencias y que se ordene una inspección inmediata en las mismas.

"BAILE DE CIFRAS" EN RESIDENCIAS

"Es urgente que se reflexione para que esto no siga pasando. Los mayores en España se merecen que hagamos todo el esfuerzo y ver qué es lo que se ha hecho mal y poner los medios para que se deje de hacer mal. Dadles más medios y hacer test a todos los que estén en las residencias para que no fallezca ningún mayor más. No puede ser que estemos con este baile de cifras", ha reclamado la líder de Vox en Madrid.

Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de engañar" porque es "un insulto a todos los españoles, que aprovechan "los momentos de debilidad del pueblo para conseguir el poder total" y restan "libertad a los individuos en vez de dar cifras reales y poner todos los medios para paliar esta crisis".

Por ello, cree que se deben poner a construir y funcionar con las competencias que tiene la Comunidad en un Plan de Contingencia urgente en materia económica y medidas sanitarias y de protección en residencias.

Sobre la reedición de los Pactos de La Moncloa, Monasterio ha dejado claro que Voz no puede participar en unos pactos en los que Sánchez y sus socios de la izquierda les han "llevado a este desastre de gestión". "Hemos propuesto la salida de Sánchez y todos sus ministros del Gobierno y que haya un gobierno de emergencia liderado por gente competente que es lo que necesitamos ahora en esta crisis sanitaria y económica", ha zanjado.