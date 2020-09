Monasterio ve "absurdo" confinar en base a áreas sanitarias que madrileños "desconocen": "Menos multar y más trabajar"

"Es completamente absurdo volver a dar una rueda de prensa un miércoles avanzando posibles restricciones un viernes", critica

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "absurdo" que la Comunidad de Madrid confine en base a áreas sanitarias que los madrileños "desconocen" y ha pedido al Gobierno regional que en lugar de "multar" trabajen "más" y "no generen incertidumbre".

Así se ha manifestado al respecto la líder de Vox en Madrid, a través de su cuenta de Twitter, después de que hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, haya avanzado en rueda de prensa que el viernes se conocerá si se extienden las restricciones a otras zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.

"Es completamente absurdo volver a dar una rueda de prensa un miércoles avanzando posibles restricciones un viernes. No hemos entendido lo básico: se trata de no generar incertidumbre. Es completamente absurdo confinar una ciudad en base a áreas sanitarias que los madrileños desconocemos. La movilidad, los flujos de tráfico los límites urbanos no saben de áreas de salud. Crean incertidumbre", ha lamentado.

Asimismo, Monasterio también ha tildado de "absurdo" pedir a la Seguridad Social, "que está colapsada", ayuda para desburocratizar trámites administrativos. "Pongan ustedes a los miles de funcionarios en la Comunidad a ayudar en centros de Atención primaria. Menos multar y más trabajar", ha lanzado.

Además, ha señalado que es "inadmisible" que se admita que no tienen "un protocolo de cierres de colegio por Covid".