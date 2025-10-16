Moncloa renombra una calle para homenajear al 'Mozart de la Movida Madrileña', Bernardo Bonezzi, autor de 'Groenlandia'

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno- AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha autorizado el cambio de nombre de la hasta ahora conocida como calle Provisional Ofelia Nieto 1, en el distrito de Moncloa, para homenajear al 'Mozart de la Movida Madrileña', Bernardo Bonezzi, autor de la mítica 'Groenlandia', ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior.

Se rinde homenaje así a "uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea" después de aprobarse en el Pleno de Moncloa-Aravaca este gesto con una "figura fundamental en la historia reciente de la música y del cine español". El tramo 'Bernardo Bonezzi' tiene su inicio en la calle de Ofelia Nieto y finaliza en la avenida del Santo Ángel de la Guarda.

"Calificado por sus propios compañeros como 'el Mozart de la Movida Madrileña, fundó con tan solo 13 años el grupo Zombies, uno de los más representativos", ha recordado Sanz. Bonezzi (Madrid, 1964-2012) hizo de 'Groenlandia', grabada en 1980, "un tema que se convirtió en un himno intergeneracional y símbolo de toda una época".

Pero su aportación fue mucho más allá del pop: se consolidó como uno de los compositores de bandas sonoras más respetados del cine español contemporáneo, como demuestra su estrecha colaboración con Pedro Almodóvar en cinco de sus películas más emblemáticas, 'Laberinto de pasiones' (1982), '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984), 'Matador' (1986), 'La ley del deseo' (1987) y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988).

Trabajó también con otros directores como Antonio Mercero, José Luis García Berlanga, Icíar Bollaín, Enrique Urbizu, Pedro Olea, Manuel Gómez Pereira o Agustín Díaz Yanes, con quien ganó el Premio Goya a la Mejor Música Original en 1995 por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'.