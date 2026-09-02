Mónica García critica la "obscena" compra del ático: "Es una maniobra casi totalitaria y bañada de impunidad"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha cargado este miércoles contra la "obscena" compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid, una "maniobra casi totalitaria y bañada de impunidad" con la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "se ha querido comprar" este inmueble en el Paseo General Martínez Campos "con el dinero de los madrileños".

En declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, la también ministra de Sanidad ha subrayado que "el ático ha sido la gota que colma el vaso de una gestión ausente" por parte de la presidenta regional y ha remarcado que Ayuso "claramente" está en el momento más bajo de su mandato.

Así, ha remarcado que no hay nada que "haya mejorado" en los años que lleva al frente de Sol, con más listas de espera, menos profesionales y a los que no mejora de las condiciones laborales, ni las ratios de educación y mientras empeora el cuidado de los mayores en las residencias y se abandona a los bomberos forestales, según ha repasado.

"Esta maniobra casi totalitaria y bañada de impunidad, ha sido una maniobra tan obscena que se suma a un vaso que está lleno", ha indicado García, que ha citado al hermano de la presidenta, "que se lleva una comisión", y a la pareja de la jefa del Ejecutivo, Alberto González Amador, "que se lleva otra comisión de dos millones, que permite que la señora Ayuso viva a todo trapo en un ático que nadie sabe cómo ha pagado".

También ha aludido a una gestión "en la que, mientras se mermaban los servicios sanitarios" se le estaba "dando 5.600 millones a Quirón, que está dentro de esa relación, de ese trío amoroso que había entre el señor González Amador, la señora Ayuso y el grupo Quirón".

DOBLE PAPEL

Sobre su doble papel como líder de Más Madrid y ministra, García ha indicado que dejará su cargo en el Gobierno para centrarse en la campaña madrileña "cuando termine todas las tareas" que tiene pendientes en el Ministerio, entre las que ha citado las mejoras en la formación del personal sanitario y, algo "fundamental" como es "regular el decreto de las listas de espera".

"La campaña electoral se empezará cuando se tenga que empezar. Ahora bien, nunca he dejado de estar preocupada por Madrid. Nunca he dejado de visitar los barrios, nunca he dejado de visitar los municipios, nunca he dejado de hacer el puerta a puerta", ha remarcado García para subrayar que "nunca" se ha ido de Madrid.

En cualquier caso, ha remarcado que en 2027, cuando están fijadas las elecciones autonómicas, le dirán 'Chao pescao' a Ayuso, usando la expresión que la presidenta regional utilizó para dar por zanjado el tema del ático. "Chao pescao es lo que le vamos a decir en el 2027. Porque es absolutamente indecente. Y porque es intolerable muchas de las cosas que ha hecho a lo largo de su mandato", ha zanjado.

Entre ellas, ha citado el "abandono" de los mayores en las residencias, el convertir a Madrid en la región con un mayor exceso de mortalidad durante la Covid o "el abandonar, por ejemplo, a nuestro sistema sanitario". "Es intolerable esta sensación de impunidad por la que ha estado paseándose la señora Ayuso por las calles", ha remarcado.

Sobre este último punto, ha apuntado que el Gobierno de España ha hecho una transferencia en estos últimos años de un 45% más para las comunidades autónomas, tanto a través de fondos europeos como a través de fondos finalistas y fondos propios y el Ministerio de Sanidad ha incrementado por diez los fondos finalistas a las Comunidades Autónomas para mejorar su Atención Primaria, pero eso no se ha traducido en Madrid en un mejor tratamiento a los pacientes y a los profesionales.