La Comunidad critica que la izquierda intente "cazar un fantasma" y "tapar su corrupción" con el ático de Chamberí

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que la izquierda intente "cazar un fantasma" y "tapar su corrupción" con el ático adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí.

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha señalado que la izquierda "ha estado mintiendo durante todo el mes de agosto" diciendo que la Comunidad de Madrid había comprado "un apartamento para la presidenta", Isabel Díaz Ayuso, algo que se ha demostrado que es "rotundamente falso".

El portavoz del Gobierno regional ha subrayado que la presidenta ha estado "todo el mes de agosto dando explicaciones" y ha hecho "cada tres días una declaración pública sobre este asunto", al igual que los consejeros. Sin embargo, ha censurado que la izquierda no encuentra "otra cosa que hacer" que llevarlo al Tribunal de Cuentas.

Sobre la confidencialidad en la adquisición de este inmueble, ha señalado que es habitual en este tipo de operaciones hasta que se formalizan. "Lógicamente cuando se compra un inmueble, obvio que se visita, pero es que, insisto, la izquierda y la ultraizquierda llevan todo el verano intentando cazar un fantasma, necesitaban un fantasma, pero es que el fantasma no hay sábana, por kilométrica que sea, para tapar las vergüenzas que intenta tapar", ha censurado.

Hasta el momento, según el documento de Planifica Madrid, al que ha accedido Europa Press, no se pueden realizar visitas en el inmueble y no se han ejecutado obras en el mismo. Según consta, la vivienda está libre de cargas y gravámenes de todo tipo y tiene una superficie construida de 481 metros cuadrados, de los cuales vivienda son 382 metros cuadrados y elementos comunes (terraza), 99 metros cuadrados.