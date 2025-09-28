Mónica García critica al PP por "tergiversar" las ayudas sociales y convertirlas en "algo negativo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la II Jornadas de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP), en Caixa Forum Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha criticado este domingo al Partido Popular por "tergiversar" las ayudas sociales y convertirlas en "algo negativo".

"Las ayudas sociales que vienen a constituirnos como sociedad, las ayudas que hacen ese efecto llamada, efectivamente, estoy de acuerdo, efecto llamada a la solidaridad, a la empatía, a la buena política", ha señalado en declaraciones a los medios desde el I Congreso Regional de Jóvenes Más Madrid.

García responde así al secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado, en relación a la gestión de la inmigración del Gobierno, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a quien lo necesita de verdad, "no para convertirse en efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

"Llamada es lo que tenía que haber hecho el señor Mazón durante la dana. Llamada es lo que tenía que haber hecho la señora Ayuso a las familias de las 7.291 personas que murieron de manera indigna. Llamada es lo que no tenía que haber hecho la señora Ayuso al equipo de Israel en la Vuelta Ciclista", ha aseverado la ministra.

Ante ello, hace un llamamiento a la "empatía" de la sociedad y a "todos aquellos que se rebelan contra el genocidio más terrible que estamos viviendo en este siglo". "Una llamada a todos aquellos que consideran que somos una sociedad, que no sólo somos individuos y que queremos mejorar nuestra sociedad a través, cómo no, de ayudas y también de políticas públicas", ha aclarado.

En este sentido, García ha asegurado que España es "punta de lanza", en "salud global, en economía, en participación, en calidad democrática", además de en su postura con "Gaza y el genocidio de Israel".

"Es una pena que el PP y la derecha española tenga secuestrado a su electorado y tenga secuestrada a su gente para no poderse sentir orgullosos de un país que prospera, un país que avanza y un país del que está orgullosa la mayoría de la comunidad internacional", ha concluido.