Mónica García reprocha a Ayuso estar "impidiendo la regularización" al no reforzar personal en Consorcio de Transportes

1078065.1.260.149.20260415121215 La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un pleno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estar "impidiendo la regularización" al no reforzarse el personal de la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que emite el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso.

"La Comunidad de Madrid siempre rema en contra de la legislación vigente y siempre va a remar en contra de todas las políticas progresistas que hacen que este país sea un país con más derechos y con más libertades", ha lanzado García en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntada por la postura del Ejecutivo regional.

Desde la Comunidad de Madrid se ha recalcado que no habrá refuerzos. "Seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho y desde luego yo no voy a meter ni más personal ni voy a cambiar los horarios ni voy a hacer ningún tipo de contratación nueva para pagar una regularización masiva al Gobierno de Pedro Sánchez", trasladó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press.

Mónica García ha contrapuesto la "apuesta clara" por la "dignidad de las personas" que van a poder regularizar su situación para que puedan "trabajar de manera digna y para que puedan vivir de manera digna".

"Y cómo no, vemos a la señora Ayuso como siempre impidiendo. Impidiendo el aborto, impidiendo la regularización, impidiendo la universalidad de la sanidad pública, impidiendo todo aquello que nos hace el país del que nos sentimos orgullosos", ha remarcado.