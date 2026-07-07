Mónica García será la candidata de Más Madrid a la Comunidad en 2027 tras ganar las primarias con el 80% de los votos

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un desayuno informativo - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, será la candidata de la formación a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones de 2027 tras imponerse en las primarias con su candidatura 'En Madrid hay partido', que ha obtenido el 80% de los votos.

Así lo han trasladado fuentes de la candidatura a Europa Press, que han detallado que el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio para designar a la candidatura con la que la organización concurrirá a los próximos comicios autonómicos ha contado con un 90,04% de participación.

En la lista de la ministra de Sanidad forman parte la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar de su lista; el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer puesto tras llegar a un acuerdo para cerrar su crisis interna; y otros compañeros que han formado parte de su etapa en el Gobierno central, cargos orgánicos y territoriales del partido y diputados regionales de la presente legislatura.

"Hoy comienza el camino para devolver Madrid a la mayoría de madrileños y madrileñas", ha defendido García después de conocer los resultados. Ha remarcado que la izquierda madrileña está "preparada para consolidarse" como la "alternativa progresista" al Gobierno del Partido Popular.

La líder de Más Madrid anunció el pasado mes de abril, en la III Verbena del partido, su decisión de volver a optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras haber sido la candidata de Más Madrid en 2021 y 2023, llevando a la formación de los 20 a los 27 escaños.

García competía contra 'Más Madrid Abierto', una candidatura alternativa que se definía como un movimiento interno "basado en la confianza mutua y en una participación efectiva. Al frente de esta lista estaban la abogada Letizia Bisignano y el número dos es Txema Urkijo, de Gesto por la Paz, director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria durante el mandato de Manuela Carmena. Se sitúan en los números 8 y 25, respectivamente.