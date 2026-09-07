Mónica García ve en el ático de Chamberí "el escándalo más obsceno" en la Comunidad y ejemplo de cómo ve Ayuso gobernar

Archivo - La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha subrayado este lunes que la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid es el "escándalo más obsceno" que ha vivido la política regional y una muestra del concepto que tiene la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de cómo gobernar.

En declaraciones a los medios en la sede de Más Madrid, la también ministra de Sanidad ha censurado la compra del "aticazo de lujo" con "dinero de todos los madrileños" para "financiar el tren de vida" de la presidenta, "un escándalo económico, político y moral" que refleja el concepto que Ayuso tiene de cómo gobernar.

"Es probablemente el escándalo más obsceno que hayamos tenido en Madrid y ojo que llevamos tres décadas de escándalo en el cual hemos visto como presidentes y como gobiernos del Partido Popular han robado a manos llenas a los madrileños, pero nunca con tanta obscenidad y nunca a la luz del día. Y además con un agravante y es que esta vez la hemos pillado in fraganti", ha remarcado.

En esta línea, ha defendido que "hablar del ático es hablar de cómo el Gobierno de Ayuso cree o imagina que tiene que ser el gobierno de una región". "Hablar del ático es hablar de los escándalos del Partido Popular; es hablar de una manera de concebir nuestra comunidad, nuestra región y nuestra manera de vivir que tiene que ver con el lujo, la impunidad y la corrupción por encima de la capacidad de poder vivir bien de los madrileños", ha criticado.

Así, ha censurado que mientras la jefa del Ejecutivo autonómico "no ha dedicado ni un minuto a buscar soluciones para la vivienda de los madrileños" sí haya "buscado soluciones para vivir ella mejor".

En este sentido, ha recalcado que se vive "el final de un ciclo político marcado por una acumulación de escándalos" por parte de Ayuso, con "el agotamiento de sus mentiras y el abandono también progresivo de aquellos que hasta ahora la habían estado protegiendo", ha dicho en alusión al PP nacional y "sus terminales mediáticas", que "cada vez tienen más difícil defender lo indefendible".

En la misma línea, ha censurado que no se permita el acceso al expediente de compra del ático en el Paseo General Martínez Campos y las contradicciones sobre la operación, unas explicaciones que en lugar de arrojar luz, lo que hacen es generar nuevas preguntas.

Mónica García ha subrayado que Más Madrid se personado como acusación particular, ha interpuesto una denuncia en el Tribunal de Cuentas y ha registrado 61 iniciativas en la Asamblea sobre este asunto.

Así, se ha mostrado convencida de que supondrá el "chao pescao" de Ayuso al frente de la Comunidad, en alusión a la expresión utilizada por la presidenta regional para intentar zanjar el tema.

Frente a ello, desde Más Madrid han recalcado que la vivienda, la Atención Primaria y las escuelas infantiles serán tres temas prioritarios para la formación de cara al próximo curso político. Según sus palabras, se centrarán en la principal prioridad de los madrileños que es la vivienda, en cómo defender los servicios públicos en cómo hacer de esta comunidad "una región que sea vivible, una región que sea también convivible, eliminando el factor de la señora Ayuso, sus insultos, sus mentiras y su política tóxica".

"Más Madrid va a dedicar este curso completo a demostrar que la etapa de Ayuso y la etapa del Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid está agotada", ha zanjado.