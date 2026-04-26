Moñino (Vox) dice que le preocupa "poco" que la "perdedora" Mónica García se postule como candidata de Más Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha apuntado este domingo que le preocupa "poco" que la "fracasada" ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, haya anunciado que se postulará como candidata de la formación en las lecciones autonómicas previstas en 2027.

En declaraciones a los medios desde Puente de Vallecas, la líder de Vox ha subrayado que la ministra "abandona" el Ministerio con "una huelga de médicos", que este lunes retoman su tercera semana por un Estatuto Marco propio, y "con un fracaso de todas sus políticas".

"La verdad que poco me preocupa", ha indicado Moñino después de que Mónica García anunciara este sábado que quiere ser la candidata de Más Madrid en 2027 su intención de ser la candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".