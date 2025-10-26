¿Monumento o Patrimonio Inmaterial?: La protección BIC de Velintonia, casa de Vicente Aleixandre, despierta el debate

Archivo - Interior de Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, a 2 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Más Madrid, PSOE y Vox han cuestionado la idoneidad de la protección escogida para Velintonia, en su día hogar del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, adquirida por la Comunidad de Madrid para abrir la 'Casa de la Poesía' en 2027 y para la que anunció la incoación del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial.

Precisamente su categoría, la de Patrimonio Inmaterial, ha abierto el debate esta semana en la Comisión de Cultura sobre si sería más apropiado proteger la casa en la categoría de Monumento, teniendo en cuenta las características que rodean al inmueble y su valor histórico-cultural.

"Aún estamos a tiempo", ha lanzado la diputada de Más Madrid en la Asamblea Alicia Torija durante la sesión en la que, a petición de su grupo, ha intervenido el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz Romero, quien ha avalado precisamente proteger Velintonia en la categoría de Monumento.

"Nosotros consideramos que debe ser en la categoría de Monumento, pero respetamos también la decisión de la Comunidad de Madrid. Un monumento no es algo solo que tiene un valor arquitectónico o artístico, también algo que tiene un valor histórico, y su valor histórico es incuestionable", ha lanzado Sanz Romero.

Así, se pide optar por una categoría que permitiría aumentar el grado de protección para el edificio en sí mismo, como objeto de valor histórico, arquitectónico y cultural, al tratarse del espacio donde vivió y escribió Vicente Aleixandre, donde se reunían poetas como Lorca, Dámaso Alonso, Alberti o Neruda. La categoría actual, la de Patrimonio Inmaterial, pone mayor foco en preservar la memoria asociada a Velintonia.

"Velintonia no es solo un recuerdo, es un porvenir que nos llama o que nos canta, como hizo tan maravillosamente las últimas semanas allí Miguel Poveda, como ya había hecho más veces. Y el futuro, si quiere tener raíces, empieza siempre en una casa donde alguien escribió con amor", ha expresado Torija.

De su lado, la diputada del PSOE Marta Bernardo Llorente ha apuntado que Velintonia es un "testimonio físico" de la mejor poesía del siglo XX. "No es una abstracción ni un mito espiritual. Es un espacio real, con muros, jardines y habitaciones con la huella material de la vida creativa de un poeta y su generación. Reducir su valor a lo inmaterial nos desliza del patrimonio cultural al espiritismo", ha apuntado, para luego insistir en que un espacio "tan significativo" no puede quedar "relegado al abandono" o a una categoría jurídica "insuficiente".

Igualmente, la diputada de Vox Ana María Velasco Vidal-Abarca ha puesto sobre la mesa si el acierto, o no, con la categoría BIC de la Casa del Nobel podría perjudicar al desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en la futura 'Casa de la Poesía'.

De este modo, Más Madrid, PSOE y Vox han solicitado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, liderada por el consejero Mariano de Paco Serrano, modificar la categoría de Bien Interés Cultural y pasarla a categoría de Monumento.

Tal y como se ha recordado durante la Comisión, el Ejecutivo autonómico, que ostenta la propiedad del inmueble tras su compra en subasta por 3,1 millones, busca acondicionar la casa y convertirla en 'La casa de la Poesía', un espacio cultural de referencia en homenaje a las Generación del 27 y que sea pieza central de la conmemoración del centenario de este movimiento, así como del 50º aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre en año 1977.

En concreto, se contempla la rehabilitación de las dos partes de Velintonia, el número 3, que será la casa museo dedicada a la vida y obra del poeta, y el número 5, donde se habilitará el archivo de Vicente Aleixandre, un auditorio, despachos y una sala expositiva.

"Madrid no puede mirar hacia adelante sin mirar al mismo tiempo a una casa que fue faro de la humanidad. Pero para mirar, para que ese mirar sea completo, hay que sacar el tema del archivo", ha lanzado la diputada de Más Madrid Alicia Torija.

El archivo personal del poeta y Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022 por "su importancia cultural e histórica y por el valor bibliográfico y archivístico del conjunto documental".

Torija ha instado a la Comunidad de Madrid a "ejercer con urgencia" una acción "ejecutoria" sobre este BIC para preservar "de manera cautelar sus valores". "Es decir, tómese de su propietario actual y deposítese en el Archivo Regional para su preservación mientras se acometen labores como la compra", ha explicado.

"Nos alegra que haya reconocido el valor del archivo de Vicente Aleixandre y tramitando su declaración como Bien de Interés Cultural, pero no basta con declararlo, hay que salvarlo, protegerlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Por eso creemos que ha llegado el momento de actuar con decisión", ha resaltado por su parte Bernardo Llorente (PSOE).

Por otro lado, Torija ha mostrado su preocupación sobre el estado de conservación del archivo, un tema que considera "urgente" para el área de Cultura. "Madrid merece tener la casa de Aleixandre viva y abierta. Abierta también por obras, convertida en símbolo de una ciudad que honra a sus poetas y cree en la palabra como raíz de convivencia, pero sobre todo reanimada, con su biblioteca reconstruida, con su archivo y con su jardín habitado", ha trasladado.

En este sentido, la diputada socialista ha señalado que "lo que está en juego no es sólo un conjunto de papeles, es parte esencial de nuestra memoria literaria y cultural". "No dejemos que el archivo del único Nobel de los madrileños se degrade por desinterés o burocracia. La poesía merece respeto y el patrimonio de Aleixandre una casa pública y segura", ha asegurado Bernardo, para luego subrayar que "no basta con comprar paredes".

Una petición respaldada también por la diputada de Vox, quien ha señalado que la Comunidad "está en manos" de la actual propietaria del archivo, que quiere "venderlo al mejor postor", y la 'Casa de la Poesía' de Vicente Aleixandre sin su archivo "no sería lo mismo". "Es imperativo hacerse con ese archivo", ha afirmado.

Sobre el archivo del Nobel, el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz Romero, ha subrayado que debe volver "indiscutiblemente" al lugar "al que pertenece", liberándolo así de un "largo e intolerable secuestro de más de 40 años".

Sanz ha apuntado a que no se encuentra en "las óptimas medidas de conservación y seguridad que necesita" y que a día de hoy "a pesar de ser BIC", sigue sin ser "debidamente inventariado e inaccesible para la comunidad investigadora y la ciudadanía".

Sobre su actual estado, el presidente de la asociación ha lamentado que el archivo se encuentra "metido en cajas de plástico", unos recipientes que pueden ayudar a crear "pequeños microclimas muy proclives a los hongos" y que lleva al "deterioro progresivo y drástico de un bien tan inestable como es el papel y la tinta".

Por ello, ha instado a que sea trasladado "urgentemente" en depósito provisional a cualquier institución pública que garantice su "máxima conservación y seguridad", como el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid o la Biblioteca Nacional.