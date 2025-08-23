Un motorista fallecido y otro herido en un accidente en el Paseo de Santa María de la Cabeza de Madrid

Archivo - Una ambulancia del Samur Protección Civil - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha muerto y otro de edad similar ha resultado herido tras salirse de la vía la motocicleta en la que circulaban por el Paseo de Santa María de la Cabeza de la capital, en la entrada al túnel de Plaza Elíptica.

El accidente ha tenido lugar sobre las 06.00 horas por causas que están siendo investigadas cuando el conductor de la motocicleta ha perdido el control del vehículo en ese punto, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del fuerte impacto, un hombre de unos 40 años ha resultado politraumatizado y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos de los sanitarios del Samur Protección Civil por revertir la parada, finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.

Su acompañante, de una edad simular, ha sufrido también diversas lesiones. Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico potencialmente grave, pendiente de valoración.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han desviado el tráfico por el carril lateral de Plaza Elíptica y se han hecho cargo del atestado para tratar de determinar en qué circunstancias se ha producido el accidente.