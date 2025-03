El movimiento de vivienda de Madrid llama a manifestarse el 5 de abril contra la especulación y exhorta a la huelga

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento de vivienda de Madrid ha hecho un llamamiento este miércoles a secundar la primera manifestación estatal por la vivienda convocada el próximo 5 de abril para acabar con el "negocio de la vivienda" y reclamar que sea un derecho y ha exhortado a la huelga y al movimiento ciudadano como única solución ante unas administraciones que, según remarcan, no son parte de la solución.

En concreto, los sindicatos de inquilinos han convocado para el sábado 5 de abril manifestaciones en una treintena de ciudades de toda España bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda'. En el caso de Madrid, será a las 12.00 horas en Atocha, con el respaldo asociaciones y colectivos sociales y sindicales.

En rueda de prensa en Ateneo La Maliciosa, portavoces del movimiento de vivienda de Madrid han llamado a secundar esta primera manifestación a nivel estatal organizada para denunciar la "asfixia" económica que está enriqueciendo a una "minoría rentista" a costa de imponer "precios desorbitados" a una gran parte de la sociedad, con precios de la vivienda de alquiler y compra que crecen a un mayor nivel que los salarios.

Durante su intervención, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha defendido que "la única solución" a un problema de vivienda que ha calificado de "insostenible" pasa "por acabar" con el modelo "de rentismo y la especulación". "Esto no es un fallo del sistema, sino una consecuencia directa del mismo. Un problema estructural que sólo tendrá solución si sacamos nuestras casas del mercado y si acabamos con el negocio de la vivienda", ha alegado.

En este sentido, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han defendido que "frente a los gobiernos que protegen los intereses de la patronal inmobiliaria y turística" solo "la organización sindical de base puede tumbar el sistema rentista que sostiene el modelo de vivienda actual".

"Tenemos muy claro que nuestra solución o que nuestra esperanza ya no reside en las instituciones. Tenemos muy claro que es el momento de desobedecer sus leyes y por eso llamamos a desobedecerlas colectivamente. Por eso decimos abiertamente que no nos vamos de casa, que nos quedamos, que cuando se acabe un contrato o cuando nos intenten expulsar no nos vamos a marchar y nos vamos a organizar", ha defendido la portavoz, que ha exhortado a transformarse en "colectivos indesahuciables".

HUELGA COMO HERRAMIENTA LEGÍTIMA

En este sentido, ha exhortado "a convocar y organizar" huelgas "de alquileres o incluso de hipotecas" para parar "los pies al rentismo y a la especulación". "Si no bajan los alquileres, si no bajan los precios, los bajaremos nosotras", ha defendido.

Según ha subrayado, la huelga es "una herramienta legítima de lucha contra el rentismo como sistema parasitario" y ha recordado que ya están en marcha en una "primera fase" contra grandes propietarios por cláusulas abusivas que no se pueden negociar.

Entre las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos figuran la bajada "inmediata" del 50% de los alquileres, establecer contratos de alquiler indefinidos, recuperar viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada para que cumplan una función social, así como poner fin a la compra especulativa, desarticular los grupos de 'desokupación', aumentar el parque público de vivienda y disolver la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

VIVIENDA HAY, SOBRAN RENTISTAS

Kevin Martínez, portavoz de PAH Vallekas, ha defendido que, en contra de lo defendido por el Gobierno, sí hay viviendas disponibles pero estas se están usando para hacer negocios. "Viviendas hay, lo que sobra son rentistas", ha subrayado para defender la expropiación de las mismas a fondos buitres o la Sareb, "creada con dinero público", para que cumpla su función.

"Queremos un parque público de vivienda en el que nosotras tengamos el control y que esté bien gestionado. Si sabemos que el Gobierno no va a acceder, que no nos van a dar las casas, las vamos a recuperar nosotros", ha advertido.

En la misma línea, ha advertido contra las empresas desokupas, "una extensión violenta del mercado inmobiliario" que "están formadas por extorsionistas profesionales de la ideología fascista" y que se enriquecen "a cambio de que salgamos de nuestras casas". En este sentido, ha exigido el "desmantelamiento inmediato" de las mismas, "la absolución de todas las personas" encausadas por casos de deshaucios y el "fin de las campañas de criminalización".

"Nos presentan a nosotros como delincuentes para justificar su represión. Frente a esto, creemos que la ocupación es resistencia y es una respuesta ante un modelo que expulsa sistemáticamente a quienes no podemos asumir alquileres abusivos", ha recalcado.

ACABAR CON LOS DESAHUCIOS

Por su lado, Darío Cortabitarte, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, ha censurado que se llevan a cabo 82 desahaucios cada día (datos de 2024) y el denominado 'escudo social' del Gobierno ha demostrado su "ineficacia manifiesta" para reclamar el fin de los mismos y la garantía de suministros de agua, luz y gas para los inquilinos. También ha apuntado al fin de la "Ley Mordaza" y la "amnistía total y sin condiciones" de "todas las personas represaliadas por luchar para la paralización de todos los procesos abiertos".

"Nos quieren condenar a precariedad, mientras el Estado financia a rentistas y especuladores con bonos y compensaciones", ha lamentado para recordar multas a las que se enfrentan los movimientos ciudadanos que luchan por evitar los desahucios. "Nos quieren aisladas y con miedo, pero nos encontrarán juntas y en la lucha", ha recalcado.

En la misma línea se ha pronunciado Alberto Ruiz, secretario general de CNT Madrid, ha recordado que "hacer sindicalismo no es delito" para censurar la "represión" que sufre este movimiento contra unos "patrones y rentistas" que son "enemigos de la clase obrera.

Desde el Movimiento Feminista de Madrid, igualmente, se ha subrayado que "garantizar la vivienda" es también "luchar contra las violencias machistas", mientras que desde Ecologistas en Acción Madrid se ha llamado igualmente a apostar por "viviendas dignas que sean habitables" y ciudades "para las personas y no para la especulación", frente a unas administraciones cuya "única política de vivienda es seguir urbanizando todo lo que quieren".