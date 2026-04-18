Muere atropellado un ciclista de 70 años en la M-506 en Pinto

Ambulancia del Summa 112 en Pinto - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido este sábado tras ser atropellado mientras montaba en bicicleta a la altura del kilómetro 29 de la carretera M-506 en dirección norte, a su paso por la localidad madrileña de Pinto.

Los hechos se han producido pasado este mediodía y hasta el lugar del suceso se ha trasladado personal sanitario del Summa 112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos, si bien finalmente han confirmado el deceso. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.