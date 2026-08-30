Muere atropellado un hombre que caminaba por la calzada en la M-506 en Fuenlabrada

Atropello en la M-506. - SUMMA 112

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado tras ser atropellado por un turismo a la altura del kilómetro 10 de la M-506, a su paso por Fuenlabrada (Madrid).

El hombre de mediana edad caminaba por la calzada sobre las 23.41 horas del sábado cuando fue atropellado por la víctima, según ha informado el Summa 112.

Los dispositivos de emergencia acudieron al lugar del accidente pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. También atendieron al conductor del vehículo por crisis de ansiedad.

La Guardia Civil está investigando el suceso.