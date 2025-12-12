Muere Carmen San José, exdiputada regional por Podemos que trabajó por la sanidad pública

Archivo - Imagen de archivo de la exdiputada de Podemos Carmen San José durante su tiempo en la Asamblea de Madrid - PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada de la Asamblea de Madrid en la IX legislatura por Podemos Carmen San José ha fallecido, según ha comunicado este viernes Anticapitalistas, formación en la que militaba, en sus redes sociales.

El partido ha reivindicado la figura de esta médico y sindicalista, que dedicó su labor a la sanidad pública manteniendo una "vida ejemplo de compromiso con la clase trabajadora" como diputada o como activista de base.

En redes sociales ha trasladado sus condolencias quien fuera la 'número 2' de la candidatura en la que San José era la 8, Lorena Ruiz-Huerta, quien además, ocupara la Portavocía del Grupo Parlamentario tras la salida de José Manuel López Rodrigo.

"Ha muerto Carmen San José, compañera diputada en la Asamblea de Madrid. La persona que nos enseñó todo, en Podemos, sobre sanidad pública; la mas comprometida militante y leal compañera", ha trasladado Ruiz Huerta.

También han trasladado su pesar la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la exportavoz 'morada' en la Cámara Carolina Alonso.

Entre los mensajes de apoyo que han respondido al comunicado de Anticapitalistas han destacado su papel como "incansable luchadora" por la sanidad, como "bellísima persona" y como "histórica activista".