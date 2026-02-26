Muere un hombre de 30 años tras ser atropellado en Coslada (Madrid)

Una ambulancia del SUMA 112 - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha muerto este miércoles por la noche tras ser atropellado en Coslada (Madrid), ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido a las 21.15 horas en la M-21, a la altura del kilómetro 6, en el sentido de entrada a Coslada.

El SUMMA 112 se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha realizado el parte de defunción de la víctima, ya que la gravedad de sus lesiones hacían incompatible cualquier maniobra de reanimación.

Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este accidente. En el operativo también ha intervenido para regular el tráfico la Policía Local de Coslada.