Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto junto al Metro de Ciudad de los Ángeles

Accidente de moto en Ciudad de los Ángeles - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha muerto este sábado tras sufrir una caída de su moto esta mañana en la avenida de Andalucía, junto al Metro de Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid, el accidente ha sucedido en torno a las 7.40 horas de la mañana y el hombre ha fallecido prácticamente en el acto.

Efectivos de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento y la unidad judicial de tráfico de Policía Municipal realiza el atestado e investiga las circunstancias.