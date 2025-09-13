Muere un hombre de 39 años en un accidente laboral tras quedar atrapado entre una plataforma y una viga

Un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescata a un hombre fallecido en un accidente laboral, en Madrid, el 13 de septiembre de 2025. - EMERGENCIAS 112

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha fallecido este sábado en un accidente laboral tras quedar atrapado entre la plataforma elevada en la que estaba subido y una viga metálica de la estructura del edificio en construcción en el que estaba trabajando.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 11 horas de este sábado en la calle Alhaurín, en el distrito de Barajas de la capital, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras recibir la llamada, un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha acudido al lugar de los hechos y ha rescatado el cadáver a seis metros de altura. El Summa 112 ha certificado que el fallecido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal severo.

Tanto la Policía Municipal como la Nacional están investigando las causas de la muerte, de las que todavía no hay más detalles.