Muere un hombre de 44 años tras quedar atrapado en su furgoneta en un accidente con un camión en la M-45 - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha fallecido este martes tras quedar atrapado en la furgoneta que conducía después de sufrir un accidente con un camión en la M-45, en el término municipal de San Fernando de Henares, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido en torno a las 14.20 horas, cuando la furgoneta ha alcanzado por detrás a un camión a la altura del kilómetro 31 de la citada vía.

A su llegada, los servicios de emergencia han localizado al conductor de la furgoneta atrapado en el interior del vehículo. El personal sanitario del SUMMA 112 solo ha podido confirmar su muerte.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han procedido a rescatar el cuerpo del interior de la furgoneta, una vez autorizada por la Guardia Civil.

La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. En el rescate han participado un vehículo de intervención rápida del SUMMA 112 y dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid.