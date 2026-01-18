Muere un hombre de 45 años en Valdemoro tras salirse su vehículo de la carretera y volcar

Accidente en Valdemoro - 112

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo tras salirse su vehículo de la vía, que ha volcado y caído por un terraplén de unos cinco metros en el kilómetro 26 de la A-4 sentido Madrid, a la altura de Valdemoro.

Según ha informado Emergencias 112-Comunidad de Madrid, una unidad de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha conseguido rescatar al conductor y han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) junto a una ambulancia municipal.

Un equipo del Servicio de Urgencia Médica regional (SUMMA 112) ha proseguido con la reanimación avanzada. Sin embargo, no han conseguido revertirla y han confirmado el fallecimiento finalmente. El suceso ha ocurrido alrededor de las 8.00 horas y está siendo investigado por la Guardia Civil.