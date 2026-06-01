Muere un motorista de 18 años en una colisión frontal con un coche en Parla

Sanitarios del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 18 años ha fallecido este lunes por la tarde en una colisión frontal con un turismo en el km. 2,4 de la carretera M-408 en Parla. El suceso ha ocurrido a las 18.30 horas, según ha informado el servicio de 112 de la Comunidad de Madrid.

A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, un traumatismo torácico y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Tras 30 minutos de maniobras de reanimación avanzadas, el SUMMA 112 ha confirmado el fallecimiento del joven de 18 años. En el dispositivo ha colaborado también la Policía Local de Parla.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo sucedido.