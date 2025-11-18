Muere un motorista de 25 años tras colisionar con un turismo en la A-3 a la altura de Vicálvaro

Fallece un motorista de 25 años tras colisionar con un turismo en la A-3. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha fallecido este martes tras colisionar su moto contra un turismo y salir despedido en el kilómetro 12 de la autovía A-3 a la altura de Vicálvaro.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid, el accidente ha tenido lugar sobre las 13.30 horas del mediodía y el hombre ha sufrido politraumatismos.

Tras entrar en parada cardiorrespiratoria, varios testigos han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero después de más 40 minutos, sanitarios de emergencias han confirmado el fallecimiento.

La Guardia Civil investiga el accidente con la colaboración de la Policía Municipal.