Muere un motorista de 59 años al chocar contra un camión en la M-507 en Villamanta

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años ha fallecido este viernes al chocar contra un camión en el kilómetro 6,3 de la M-507 en la localidad madrileña de Villamanta, ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 11 horas. Cuando los equipos de Emergencia han llegado, la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria.

Sanitarios del Summa-112 ha realizado durante más de 30 minutos maniobras de RCP avanzada pero finalmente no han podido revertir la parada y han confirmado el fallecimiento. Por su parte, el conductor del camión implicado ha sido dado de alta.

Al lugar se han desplazado una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Local y Guardia Civil, que se encargará de las investigaciones del suceso.