Muere un motorista en un accidente en Alcalá de Henares

miércoles, 20 agosto 2025
MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente al salirse de la vía la motocicleta que conducía en la A-2 a la altura de la localidad de Alcalá de Henares, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El SUMMA 112 ha confirmado que el motorista ya estaba fallecido a su llegada al lugar del accidente, en el kilómetro 35 de la A-2, a la altura del municipio madrileño.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid también se han desplegado y aseguran la zona, después de que el motorista se saliese de la vía y chocase contra un panel de señalización, un hecho que ya está investigando la Guardia Civil.

