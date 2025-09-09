Muere una mujer de 45 años en un accidente de tráfico en Las Rozas

Un helicóptero del SAMUR 112 en Las Rozas.
Un helicóptero del SAMUR 112 en Las Rozas. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 16:27

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes después de que salirse de la vía a la altura del kilómetro 2 de la carretera M-509, a su paso por la localidad de Las Rozas.

Los hechos se han producido en torno a las 11.15 horas, cuando la conductora de la furgoneta ha perdido el control del vehículo y se ha salido de la vía sin que haya más vehículos implicados.

Como resultado del fuerte impacto, la conductora ha salido despedido del vehículo y ha sufrido politraumatismos en su cuerpo, lo que le ha provocado además una parada cardiorrespiratoria.

A su llegada al lugar, el equipo médico del SUMMA 112 le ha practicado una reanimación cardiopulmonar avanzada durante 35 minutos pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento.

Contador

Lo más leído