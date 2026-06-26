Muere el secretario general del Pleno de Cibeles, el magistrado Federico López de la Riva, a los 69 años - RED SOCIAL X DE ALBERTO SERRANO

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Pleno de Cibeles, el magistrado Federico López de la Riva, ha fallecido este viernes a los 69 años de edad, han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

La trayectoria de López de la Riva ha estado estrechamente ligada al Ayuntamiento de Madrid tras dos décadas al frente de la Secretaría, donde llegó en 2006, con Alberto Ruiz-Gallardón, también jurista, como alcalde de la capital.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto alcanzó la magistratura de lo contencioso-administrativo, puesto en el que estaba en excedencia. Su currículo se completa con su paso en 2012 por el Tribunal Constitucional como letrado.

En el Ayuntamiento trabajó en los últimos años en cuestiones complejas desde el punto de vista jurídico como la irrupción del Grupo Mixto en el mandato pasado o la actual situación en el Grupo Municipal Vox. Su agenda incluía la presidencia de la sesión doble plenaria de este martes, ordinaria y Pleno del Estado de la Ciudad.