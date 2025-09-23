Muere un trabajador de 20 años en Humanes y otro resulta gravemente herido en Valdetorres del Jarama - EMERGENCIAS 112

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 20 años ha fallecido este martes en Humanes después de precipitarse desde unos seis metros de altura, mientras que en Valdetorres del Jarama otro varón de 57 años ha resultado gravemente herido tras quedarse atrapado en el elevador hidráulico de su tractor, ha informado Emergencias 112.

El accidente laboral de Humanes se ha registrado en torno a las 15.45 horas durante los trabajos de reparación de la cubierta de las instalaciones que albergan un club de pádel ubicado en la calle Siete Picos del municipio.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han tratado de revertir la parada cardiorrespiratoria de la víctima durante unos 50 minutos, si bien finalmente este ha fallecido.

Por otro lado, en torno a la misma hora, otro hombre de 57 años ha resultado gravemente herido tras quedar atrapado en el elevador hidráulico de su tractor en Valdetorres del Jarama. Durante el operativo se han movilizado bomberos de la Comunidad de Madrid, aunque otro trabajador había conseguido liberar ya a su compañero.

Sanitarios del SUMMA 112 atendieron finalmente a la víctima, que presentaba traumatismo torácico, abdominal y ortopédico y ha sido trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario de La Paz.