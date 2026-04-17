Muere un trabajador tras caer 10 metros por el hueco de una escalera en obras en Villaviciosa

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha fallecido este viernes en Villaviciosa de Odón tras caer 10 metros por el hueco de la escalera mientras trabajaba en edificio de viviendas en construcción.

Los hechos se han producido pasadas las 11.30 horas en una obra en la avenida Laura García Noblejas y Brunet, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Summa 112, informa Emergencias de al Comunidad de Madrid.

Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, si bien finalmente ha fallecido a causa del accidente. Por su parte, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.