La muestra 'Mujeres de Tetuán' reúne retratos en analógico de 29 mujeres del distrito inmortalizadas por Anne Banaan

Algunas de las fotografías de la exposición 'Mujeres de tetuán'. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Mujeres de Tetuán', que se exhibirá en el Centro Cultural Eduardo Úrculo hasta el 8 de abril, reúne retratos en analógico de 29 mujeres de este distrito de la capital, inmortalizadas por la fotógrafa de moda y publicidad Anne Banaan.

Se trata de la segunda edición de una muestra impulsada por la Junta Municipal del distrito y comisariada por Frenesí Fine Arts, que llegará también hasta las calles del distrito en formato de banderolas exteriores, así como a los autobuses municipales con recorrido por sus barrios y a la estación de Metro de Madrid en Plaza de Castilla.

El acto de inauguración de la instalación ha contado con la presencia del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández; la concejala de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, las comisarias de Frenesí Fine Arts, Inés Muñozcano y Ana Ortiz, así como de la propia Banaan. Del mismo modo, las 29 mujeres fotografiadas también han asistido a la cita.

"La igualdad entre hombres y mujeres no es una lucha de las mujeres, es una lucha del conjunto de la sociedad. Y esa manifestación de la lucha por la igualdad también se hace con exposiciones como esta. Son 29 historias reales del distrito de Tetuán, por tanto, de mujeres que luchan cada día", ha manifestado Fernández en declaraciones a los medios.

Del mismo modo, Gómez-Angulo ha trasladado su "satisfacción" por estas "mujeres anónimas y trabajadoras que en el día a día construyen la identidad del distrito". "Con ellas, con su rostro, también recordamos y reivindicamos al resto de mujeres, millones que en el resto del mundo están calladas, silenciadas e incluso asesinadas", ha expresado.

Por su parte, Anne Banaan ha agradecido a todas las mujeres participantes por haberle "abierto las puertas de su casa" en Tetuán, al que considera "uno de los barrios más diversos de Madrid", y ha asegurado que estas imágenes son "un reflejo" de ello.

LAS VECINAS DE TETUÁN, PROTAGONISTAS EN FORMATO ANALÓGICO

Las 29 protagonistas de la exposición representan una muestra de los seis barrios del distrito: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berrugete. En 2025, las 'Mujeres de Tetuán' y sus testimonios traspasaron la exposición, ya que fueron las encargadas de dar el pregón de las fiestas de Tetuán en el mes de julio.

Este año, el trabajo de Anne Banaan es analógico y material. Cada uno de sus retratos es el resultado de un encuentro real, durante el cual cada mujer ha posado como se ha sentido cómoda, desde su propia manera de estar en el mundo. Además, en esta edición, la identidad visual se ha inspirado en la gráfica espontánea del espacio público madrileño, con carteles hechos a mano, mensajes urgentes y tipografías improvisadas.

Asimismo, las cartelas que acompañan la exposición son una parte esencial del proyecto, en las que las propias mujeres han compartido citas o fragmentos de lo que es su vida, como historias de independencia, de memoria o de pertenencia al barrio, desde quien reivindica la libertad de ser una misma, hasta quienes recuerdan bares ya desaparecidos de Bravo Murillo, calles como Orense o Algodonales, mercados, centros culturales y comercios.