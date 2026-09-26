Una muestra en la Real Academia de Bellas Artes reúne 70 piezas para recorrer el Madrid de los Austrias - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogerá desde el próximo martes la exposición 'Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios', una muestra que recorrerá el Madrid de los siglos XVI y XVII a través de 70 piezas procedentes de más de una veintena de instituciones.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 2 de diciembre con entrada libre, aborda la transformación experimentada por la capital durante el periodo de los Austrias y el papel que desempeñó como centro político, económico y cultural de la Monarquía Hispánica.

La muestra presenta el Madrid del Siglo de Oro como una ciudad bulliciosa, cosmopolita y marcada por los contrastes, en la que convivieron monarcas y miembros de la Corte con emprendedores, científicos, artistas, literatos, comerciantes y otros habitantes llegados desde distintos territorios.

Entre las piezas seleccionadas se encuentran pinturas, documentos históricos, monedas, textiles, mobiliario y objetos de artes decorativas. Los fondos proceden, entre otras instituciones, del Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia, la propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación Casa de Alba y Patrimonio Nacional.

MADRID, CAPITAL DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA

La exposición sitúa uno de sus puntos de partida en 1561, cuando Felipe II trasladó la Corte a Madrid. Este cambio convirtió a la villa en el centro político de una Monarquía que extendía sus territorios por Europa, América y Asia y provocó una transformación de la ciudad.

El desarrollo de las rutas comerciales de la Carrera de Indias y del Galeón de Manila favoreció el intercambio de mercancías, capitales, personas e ideas entre distintos territorios, contribuyendo a la llegada a Madrid de personas procedentes de diferentes lugares y ámbitos sociales.

En este contexto, la ciudad se convirtió en un destino para literatos, artistas, científicos, financieros y profesionales vinculados a la administración, el comercio, la diplomacia y el ejército, que acudieron a la Corte en busca de oportunidades profesionales y reconocimiento.

La exposición recuerda figuras como los ingenieros Juanelo Turriano y Cosme Lotti, el médico Andrea Vesalio, el pintor Diego Velázquez y escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Francisco de Quevedo.

La vida teatral ocupa asimismo un espacio dentro de este recorrido, con referencias a los corrales de comedias y otros escenarios en los que los autores y actores desarrollaron parte de la intensa actividad cultural de la época.

DE LA CORTE A LA VIDA COTIDIANA

La muestra aborda también distintos aspectos de la vida madrileña durante los siglos XVI y XVII, desde el entorno cortesano hasta las calles y los espacios populares, pasando por el teatro, la gastronomía y las celebraciones.

El objetivo es mostrar cómo el contexto político, económico y social de la Monarquía Hispánica estuvo relacionado con el desarrollo cultural y artístico que caracteriza al Siglo de Oro.

La exposición presta atención asimismo a fenómenos como las creencias y festividades, las conexiones comerciales y el mestizaje cultural generado por las relaciones entre los distintos territorios de la Corona.

A través de las 70 piezas reunidas, la muestra plantea así un recorrido por un periodo que dejó una huella tanto en el patrimonio material como en el patrimonio cultural e inmaterial de Madrid.

VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES

'Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios' podrá visitarse en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, situada en la calle Alcalá, 13, de martes a sábado entre las 10 y las 19 horas, y domingos y festivos de 10 a 15 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La programación incluye visitas guiadas para adultos los jueves a las 17.30 horas; los viernes a las 16.30 y 17.30 horas; y los sábados y domingos a las 10.30, 11.30 y 12.30 horas.

Asimismo, las comisarias Carmen Sanz Ayán, Alejandra Franganillo y Cristina Hernández ofrecerán varias visitas dialogadas. Sanz Ayán participará los días 31 de octubre y 7 de noviembre; Franganillo, el 17 y 24 de octubre; y Hernández, el 14 y 21 de noviembre, todas a las 16.30 horas. La exposición contará además con visitas en lengua de signos los días 11 de octubre, a las 11.30 horas, y 22 de octubre, a las 17.30 horas.

La muestra está organizada por la Subdirección General de Patrimonio Histórico, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Oficina del Español, con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.