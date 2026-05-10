Una mujer da a luz en el interior de su coche en Madrid mientras se dirigía al hospital

Imagen concedida por Emergencias Madrid: Parto en el interior de un vehículo en la A4 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha dado a luz este domingo en el interior de su coche cuando se dirigía al hospital en el arcén de la carretera A4, en Madrid, un poco antes del enlace con la M30, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

"Hemos atendido a una mujer de 34 años que se dirigía al hospital a dar a luz a su segundo bebé y en el arcén de la A4 ha tenido que parar porque salía y estaba ya deseando conocer el mundo. Hemos atendido a la mamá que estaba en perfectas condiciones y el bebé también estaba con un llanto vigoroso" ha declarado la médico Yolanda Béjar, presente durante los hechos.

Los hechos han ocurrido sobre las 02.30 horas de esta madrugada cuando el padre ha tenido que parar el coche en el arcén de la carretera, poco antes de que los equipos de Samur-Protección Civil llegasen. La recién nacida, Clara, ha sido atendida por los equipos médicos y pronto puesta piel con piel con su madre y ambas han sido trasladadas al Hospital San José de Madrid, al que se dirigían en un principio, escoltadas por la Policía Municipal.

"A nuestra llegada solamente hemos comprobado que estaba todo perfectamente. La bebé se ha puesto a lactar inmediatamente y nos hemos dirigido al hospital para que continúe con la atención de la paciente y de la pequeñita", ha informado la médico de Samur-Protección Civil.