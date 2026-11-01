Municipios madrileños amplían el horario de sus cementerios por el Día de Todos los Santos

Archivo - Cementerio en Las Rozas. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de diversos municipios madrileños han ampliado sus horarios de visita de cara a la celebración del Día de Todos los Santos, según han informado sus respectivos ayuntamientos que, además, en algunos casos han puesto a disposición de los vecinos distintos servicios especiales de transporte público para facilitar el acceso a los camposantos.

Es el caso de Las Rozas que ha aplicado este cambio en los dos cementerios para facilitar las visitas de los vecinos a los camposantos. El cementerio antiguo, situado en el kilómetro 18 de la carretera de La Coruña, abre hasta el lunes de 9.30 a 17.30 horas. Por su parte, el cementerio nuevo, ubicado en el número 14 de la avenida de Nuestra Señora de Retamar, permanecerá abierto de 8 a 18.30 horas desde este sábado y hasta el lunes.

Las líneas 622 (Moncloa-Las Rozas-Las Matas), 561, 561A y 561B (Aluche-Las Rozas) cuentan con paradas próximas al cementerio antiguo. La línea 625 (Moncloa-Monterrozas) circula por la avenida de Nuestra Señora de Retamar, donde se encuentra el nuevo camposanto.

En Pinto, el Ayuntamiento ha ampliado el horario de los cementerios municipales desde este viernes con un horario ininterrumpido de 9 a 18 horas hasta el miércoles, volviendo posteriormente a su apertura habitual. La medida obedece al "notable incremento de afluencia durante estos días", según el Consistorio.

Además el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha confirmado que ampliará la línea circular urbana de autobuses durante el sábado para agilizar los desplazamientos.

Fuenlabrada también se ha sumado a esta iniciativa y ha modificado el horario sus cementerios hasta el lunes. Estos permanecerán abiertos entre las 9 y las 18 horas.

Además, la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF) reforzará durante la jornada del domingo el servicio de autobuses de la línea 6 que discurre entre Fuenlabrada Central, el tanatorio y el cementerio municipal. La frecuencia de paso de los autobuses será cada 30 minutos desde las 8 hasta las 19 horas.

En función de la afluencia de visitantes podrán producirse cortes de tráfico en las calles La Fuente y la calle Extremadura hasta la M-506. Santa Gema, también podría sufrir restricciones. La calle Noria permanecerá cerrada al tráfico en horario comercial, ya que se instalarán los puestos de venta de flores en dicha vía.

Por su parte, San Sebastián de los Reyes mantiene, hasta este domingo incluido, el horario de apertura para sus cementerios de 8.30 a 18 horas. Además, los vecinos de la localidad dispondrán de un servicio de autobús circular que funcionará durante la jornada del domingo entre las 9 y las 14 horas, y el recorrido contará con paradas en distintos puntos del municipio, con salida y llegada en la calle Real, 97.

También se celebrará una misa funeral en el propio cementerio municipal, a las 12 horas del lunes, que contará además con música en directo.

Mientras, el cementerio de Torrejón de Ardoz permanecerá abierto de forma ininterrumpida de 8 a 20 horas durante hasta este domingo. Además, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que ha establecido un refuerzo del servicio de autobús urbano que estará disponible durante el fin de semana para facilitar los desplazamientos hasta el camposanto.

Los vehículos partirán cada 15 minutos desde la Plaza de España y la calle Budapest, igual que los que lo hagan desde el propio cementerio. Asimismo, el aparcamiento situado junto al cementerio será gratuito, al igual que toda la zona azul de la Ronda Sur y del paseo de los Cipreses hasta este domingo.

Alcalá de Henares también ha anunciado que la programación para este domingo incluye actos religiosos, música itinerante y actividades conmemorativas en el Cementerio Municipal y el Cementerio Jardín.

Asimismo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante esta jornada, la línea 7 de autobús tendrá una frecuencia de paso de 30 minutos, desde las 8.15 hasta 20.15 horas durante el sábado y el domingo.

También el Ayuntamiento de Móstoles ha informado de que se reforzará el transporte público con una ampliación del horario de los autobuses de la línea L-2 (Móstoles Pradillo - Cementerio) hasta este lunes.

El servicio especial comenzará a las 10 horas desde la calle Juan XXIII (Pradillo), hasta las 13.30 horas. Desde el cementerio los autobuses cubrirán el servicio desde las 10.30 horas a las 14 horas.

Por la tarde, los autobuses saldrán desde la calle Juan XXIII a partir de las 15 horas hasta las 18.30 horas. Desde el cementerio el servicio será de 15.30 horas a 19 horas.

Por su lado, el Consistorio de Pozuelo de Alarcón ha recordado que los interesados en acercarse en autobús al Cementerio de Húmera podrán utilizar el 563, mientras que las principales líneas de acceso al camposanto del Santo Ángel de la Guarda son Urbana 1, Circular L2, Circular L3, 564, 657 y 815.

También ha pedido a los vecinos que tengan en cuenta que la parada habitual situada junto al cementerio Santo Ángel de la Guarda se anulará el domingo debido al corte de tráfico en el Camino de Alcorcón. Con motivo de este, se van a desviar las líneas de autobuses a su paso por esta calle.