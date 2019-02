Murgui ataca el "show" de Cs contra los Foros Locales y les pide que "no persigan la democracia"

Publicado 26/02/2019 11:23:05 CET

Cs dice recibir insultos como "cristofascistas" en Foros de " propaganda política" A Manglano el delegado le contesta que "quien ha utilizado medios públicos para financiar campañas electorales no ha sido Ahora Madrid"

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, ha atacado el "show" de Cs contra los Foros Locales con una intervención en el Pleno que "servirá para grabar su piececita y subirla a YouTube", además de pedirles que "no persigan la democracia, que parecen el señor de la porra del 'no me formen grupos'".

Cs ha propuesto en el Pleno que se suspendiera la celebración de reuniones, mesas y plenarios de los Foros Locales desde la convocatoria de las elecciones municipales y hasta el 27 de mayo, una iniciativa que ha sido respaldada por el PP y que no ha salido adelante por el rechazo de Ahora Madrid y PSOE. "Tampoco se suspenden los plenos de las Juntas de Distrito", ha argumentado el delegado.

"Houston tenemos un problema". Con esta frase ha comenzado y terminado su intervención en el Pleno la portavoz de Participación Ciudadana de Cs, Silvia Saavedra, quien cree que los Foros Locales "se han ido de madre, están ideologizados, politizados" y se han reconvertido en "armas de propaganda política de la nueva plataforma Más de lo Mismo Madrid, de la idelogía de Podemos, el partido matriz de las distintas plataformas, de IU y de cualquier ideología intervencionista adicta a subir impuestos".

Saavedra ha llegado al Pleno tres casos sucedidos en Foros Locales, el debate en Usera sobre los logos de Más Madrid, "la plataforma de las magdalenas y las empanadillas", los insultos en Salamanca "a todos los partidos menos a Ahora Madrid", donde incluso se ha acusado a los naranja de "cristofascistas", o la marcha de una pareja mayor de San Blas "porque sólo se hablaba del nuevo vídeo de Irene Montero sobre el Pacto de Toledo", junto a "una invitación a un sarao previo a la huelga feminista en La Nave" porque "la izquierda de trabajar sabe poco pero sí de saraos". "Hacen un uso indecente de los Foros Locales como armas de propaganda política", ha resumido.

Murgui ha cargado contra la concepción de la política que tiene Cs, que pasa por sembrar "polarización y crispación" recurriendo a los insultos para suplir su falta de argumentos. También ha reivindicado la política como "actividad muy noble" y que desde el Gobierno reivindican y facilitan la participación ciudadana en dicha actividad.

300 PROPUESTAS

Sobre la acción de los Foros Locales, el delegado ha apuntado que en último trimestre contabilizado se han registrado 300 propuestas a las Juntas de Distrito por parte de estos órganos de participación, de las que se han aprobado 240, unido a las más de cien actividades de discusión, colaboración y reivindicativas para que la Administración atienda y se ocupe de su solución.

Además Murgui ha afeado a Saavedra que diga una cosa en privado y otra muy distinta en el Pleno, donde da "el espectáculo". Es lo que pasó en la reciente reunión en torno a la Oficina del Sureste, donde agradeció a los Foros Locales sus aportaciones sobre desequilibrio en la ciudad. También le ha recordado que en el área llevan esperando ocho meses la respuesta de Cs a la propuesta de decálogo para mejorar los Foros Locales y erradicar cualquier carácter partidista, que no político.

CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA "PASADA DE MODA"

Nacho Murgui ha acusado además de que quien hace un uso partidista de los Foros es Cs, tanto por ellos directamente como por grupos dirigidos por ellos. "Les pido respeto, que trabajen y que contesten al documento proponiendo propuestas en positivo", ha lanzado. Sobre la moción presentada por Cs para suspender la actividad de los Foros en campaña electoral, el edil ha destacado que no tiene sentido esa paralización en la fiesta de la democracia, lo que denota "su concepción de democracia pasada de moda".

"En Cs son de parar todo donde pueden escuchar una crítica", ha añadido el concejal socialista Ramón Silva. "Han parado, secuestrando la voluntad popular en el Congreso, la proposición de ley de la suspensión de la LOGSE declarando hasta 78 veces el plazo de enmiendas; han sido 74 paradas las de la reforma del Tribunal Constitucional, 42 la proposición de ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, 59 la de la ley orgánica del Código Penal sobre el derecho de huelga...", ha enumerado. "Nosotros estamos en que este país avance, no en parar", ha terminado.

El edil del PP Percival Manglano ha apoyado la proposición de Cs echando mano del artículo 5.2 de la Ley Electoral, que establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración se prohíbe la celebración de actos organizados por poderes públicos con alusiones a logros obtenidos, "lo que encaja con los Foros Locales".

Además ha criticado a Murgui que hable de crispación "cuando hace cuatro años estaba haciendo un escrache a Soraya Sáenz de Santamaría" y ha acusado esta vez a Más Madrid de "confundir medios públicos con intereses partidistas". El delegado ha contestado a Manglano que "quien ha utilizado medios públicos para financiar campañas electorales no ha sido Ahora Madrid sino otros".

Saavedra, a su vez, ha criticado a Murgui que está "poniendo la democracia por encima de la ley en un argumento de los independentistas". "Eso lo graban para su piececita, que luego suben a YouTube sin nuestra réplica. Le va a quedar muy bien", ha ironizado el concejal de Ahora Madrid, que ha reiterado que Cs demuestra así que sólo quiere "montar espectáculo".