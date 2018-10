Murgui entiende la continuidad de un gobierno del cambio "si lo encabeza Carmena" y "si el protagonismo es ciudadano"

Actualizado 28/07/2018 10:30:58 CET

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, entiende la continuidad del gobierno del cambio en Madrid "si lo encabeza Manuela Carmena" y "si el protagonismo es ciudadano".

"En el contexto de intentar ganar unas elecciones municipales y de darle continuidad al proyecto, creo que el hecho de que Manuela Carmena encabece un proyecto municipalista, una lista ciudadana que siga con las tareas que estamos desarrollando, que le dé continuidad al proyecto, es una condición de posibilidad de que las cosas lleguen a buen puerto", ha indicado el concejal a Europa Press en una entrevista.

"Lo que me interesa es un proyecto que garantice la continuidad de un gobierno de cambio en Madrid y eso es posible si lo encabeza Manuela Carmena. Si no lo encabeza Manuela Carmena no lo veo claro. Y eso es posible si el protagonismo es ciudadano. Si el protagonismo no es ciudadano tampoco lo veo claro", remacha Murgui, que se presentó como independiente en los procesos que dieron forma a Ahora Madrid.

PROTAGONISMO CIUDADANO, NO PARTIDISTA

Esto "tiene que ver con que no sea un proyecto en el que el protagonismo esté en los partidos políticos, como se acostumbra a entender la política representativa", aclara el también concejal-presidente de Retiro.

Se trata, en definitiva, de "un proyecto político que represente una nueva manera de entender la política, de entender la representación, y esa nueva manera pasa por un protagonismo ciudadano, no partidista".

"SUMAR MÁS NO SIEMPRE ES SUMAR MÁS SIGLAS"

Nacho Murgui señala que lo interesante del proyecto es que "cada vez se sumen más" a él y matiza que esto no implica añadir "más siglas sino más personas, sectores de la población, más intereses". "Las siglas son una cosa y la sociedad otra, mucho más compleja, y abrir significa, en un proyecto que aspira a ser gobierno en Madrid, unir más de lo que hay", más allá de las cuestiones formales de partidos y siglas.

Significa "representar intereses de sectores más amplios". "Durante mucho tiempo se ha gobernado teniendo en cuenta los intereses de unos sectores determinados y muy reducidos y una de las cosas que caracteriza a este gobierno es la apertura de ese abanico y que tiene en cuenta a más sectores", ha apuntado el delegado.

"CARMENA PODRÍA ENCABEZAR A FUTURO UN GOBIERNO DE FUERZAS PROGRESISTAS"

A diez meses de que se celebren las elecciones municipales y sin candidaturas proclamadas en ninguna de las formaciones con representación en el Palacio de Cibeles, Nacho Murgui pone sobre la mesa el "liderazgo tan firme" de Carmena, "una figura que puede trascender las diferentes siglas".

"Manuela Carmena podría encabezar a futuro un gobierno de las fuerzas progresistas de esta ciudad y seguiría siendo Manuela Carmena pero no tiene por qué ser capitalizada por una sola sigla sino por el proyecto progresista, en un sentido amplio de proyecto de cambio de la ciudad", plantea el concejal.

Argumenta Murgui que en Madrid "hay una mayoría progresista que se siente identificada con un proyecto de cambio en un sentido muy amplio, para quienes la cuestión de la siglas es secundario".

"El mensaje que hay que dar es que el voto no se va a ir a la basura sino que servirá para que en esta ciudad haya unas políticas públicas encaminadas a conseguir mayores niveles de justicia social, de democracia, de participación, unas políticas sostenibles desde el punto de vista ambiental y unas políticas de género potentes, así como una mejora en las condiciones de vida en los barrios, en los equipamientos... Eso es lo que le preocupa a la gente y eso, hoy por hoy, quien mejor lo encarna es Manuela (Carmena)", ha opinado.

CUBRIR EL MAYOR ESPRECTO POLÍTICO POSIBLE

El concejal subraya que las diferentes opciones que pueden representar las inquietudes de los sectores progresistas de la ciudad tienen que aspirar a reunir la mayor cantidad de votos posibles, algo que puede parecer una obviedad pero que implica "cubrir el mayor espectro político posible". "Las diferentes opciones deben elegir a sus candidatos teniendo en cuenta eso y que no podemos desperdiciar ni un solo voto", ha advertido.

Murgui está convencido de que a Ahora Madrid le irá "muy bien en las elecciones municipales porque hay una acción de gobierno que ha demostrado que a la ciudad se le puede dar otro aire, algo que ahora se empieza a ver".