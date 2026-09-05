El Museo de EMT de Madrid reabre su temporada de visitas a sus más de 40 vehículos históricos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha iniciado este sábado su nueva temporada de visitas, que permite descubrir la historia del transporte colectivo en superficie de la capital a través de una colección de más de 40 vehículos históricos, además de maquinaria, motores, piezas mecánicas, fotografías, uniformes y billetes.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Madrid a través de una publicación de la red social 'X', en la que ha recordado que el espacio ofrece visitas a las 11, 12.30, 16.30 y 18 horas, y permite conocer algunos de los modelos más representativos de la historia del transporte público madrileño, desde los primeros autobuses de la EMT hasta vehículos que marcaron hitos tecnológicos en las últimas décadas.

Entre las piezas más destacadas de la colección se encuentran los autobuses de dos pisos Guy Arab, de 1948, y Leyland Titan, de 1957, así como el Pegaso 6035-A, de 1966, considerado el primer autobús articulado de Madrid.

La colección también conserva modelos emblemáticos de las décadas de 1970 y 1980, como el Pegaso Sava 5720, primer microbús de la EMT; el Pegaso 6050, modelo con el que la flota de la empresa adoptó el color rojo en 1974, y el Pegaso 6038.

El recorrido permite además conocer la evolución tecnológica experimentada por los autobuses de la EMT durante las últimas décadas. Entre los vehículos preservados figuran el primer autobús propulsado por gas natural comprimido (GNC), el primero equipado con pila de hidrógeno, el primer autobús de piso bajo, el primer microbús de propulsión híbrida y el primer minibús completamente eléctrico, además del último autobús diésel.

El museo se ubica en la antigua Nave de Conjuntos del Taller General de la cochera de Fuencarral, que constituye en sí misma otro elemento de interés histórico, al tratarse de un ejemplo de arquitectura industrial de las décadas de 1950 y 1960, junto con sus instalaciones anexas.

La exposición se completa con mobiliario, maquetas, antiguas paradas y marquesinas, asientos de autobús y tranvía, planos y mapas, así como una amplia muestra de fotografías que repasan los orígenes y la evolución de la EMT.

También forman parte de los fondos del museo los uniformes, chapas y placas identificativas y otros complementos utilizados por los empleados de la empresa, especialmente conductores, inspectores y cobradores, además de billetes y otros títulos de transporte y documentación histórica.

Entre los elementos conservados destaca igualmente una réplica del tranvía 'belga' número 477, que permite acercarse a una etapa anterior de la historia del transporte público madrileño.