El Museo de Historia, de San Isidro y el Templo de Debod abrirán durante la visita del Papa hasta las 2 de la madrugada

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante una visita al belén del Museo de San Isidro, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha adelantado que el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro y el Templo de Debob extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada durante la visita del Papa a la capital del 6 al 9 de junio.

Así lo ha anunciado Rivera de la Cruz este viernes en declaraciones a los medios de comunicación desde el Frontón Beti Jai, donde ha destacado que las personas que vengan a Madrid para participar en la Vigilia Papal y en toda la visita del pontífice podrán aprovechar para conocer algunos de los principales museos y los museos municipales.

En este sentido, ha recordado que estos museos son de entrada gratuita siempre y, por tanto, mantendrán entrada libre durante esos días.

El Pontífice llegará a Madrid el 6 de junio y entre los actos en los que participará destaca una Vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima o una Misa con la homilía del Papa el 7 de junio en la plaza de Cibeles, entre otros actos.