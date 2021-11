El Museo del Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle, "la ventana al pasado de la Comunidad", estará en 14 meses

PINILLA DEL VALLE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Museo-Centro de Interpretación, Estudio y Difusión del Valle de los Neandertales, situado en la localidad de Pinilla del Valle, estará listo en 14 meses.

Lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras asistir a la colocación de la primera piedra de este proyecto que ha calificado como "la gran ventana al pasado de la Comunidad de Madrid".

Al acto también han asistido la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, la alcaldesa del municipio, María del Mar Fernández, y los codirectores del yacimiento, Juan Luis Arsuaga y Enrique Baquedano.

Con este espacio, en el que el Gobierno autonómico va a invertir 1,7 millones de euros, la Comunidad de Madrid se convertirá en el centro del estudio y la investigación arqueológica del universo neandertal, ya que parte del reducido grupo de los que contienen restos paleoantropológicos de esta especie en España y en Europa.

"Añadirá valor cultural, científico, turístico y divulgativo al patrimonio natural de la región", ha señalado la presidenta, quien ha destacado que gracias a las huellas que dejó el pasado en el yacimiento del Calvero de la Higuera, en Pinilla del Valle, se podrá conocer con más detalle cómo vivían y se relacionaban los primeros madrileños que lo habitaban.

Ayuso ha hecho hincapié en que las excavaciones realizadas desde finales de la década de los 70 hasta hoy mismo han permitido encontrar valiosos restos fósiles y situarlo como uno de los más ricos de España. "Extraer toda la riqueza aquí nos ha permitido descubrir que lo que hoy es un tranquilo pueblo de la sierra, hace unos 100.000 años, fue el hábitat común del Hombre neandertal con hienas, osos, leones, bisontes o rinocerontes", ha subrayado.

Estos yacimientos contienen registro de los animales y plantas que vivieron en el Valle Alto del Lozoya a lo largo de 200.000 años, de los seres humanos que eligieron las cuevas y abrigos como morada, y de las actividades que desarrollaron, han explicado posteriormente desde el Gobierno regional.

Gracias a los objetos que se han recuperado, como molares y utensilios óseos, o restos que presentan quemaduras y golpes, se ha podido aprender cómo vivían, su actividad cazadora y recolectora, los ritos predatorios, su manejo del fuego o herramientas.

PINILLA "NEXO DE UNIÓN ENTRE NATURALEZA Y ARQUEOLOGÍA"

La alcaldesa de la localidad ha hecho hincapié en que creen necesaria "la construcción de este museo para que los hallazgos tan importantes que se realizan cada año en este yacimiento se investiguen y se expongan". "Deseamos que este museo traiga un turismo de cultura, un turismo que se interese por disfrutar de la naturaleza que nos rodea, y a la vez que adquiera conocimientos sobre la vida de los neandertales", ha expuesto.

Desde el Consistorio esperan que con esta actuación "Pinilla y todo el Valle del Lozoya sean el nexo de unión entre naturaleza y arqueología, turismo de calidad y desarrollo socioeconómico". "Todo en beneficio de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y de sus visitantes. Este museo será una herramienta inmejorable para la investigación y difusión cultural", ha dicho.

Por su parte, Arsuaga ha incidido en que a los yacimientos paleolíticos les falta monumentalidad porque no hay grandes construcciones humanas, exceptuando la pintura, pero ha recalcado que sí tienen "autenticidad". "Estamos en el lugar en el que ellos acamparon. Estos yacimientos emocionan porque están en el sitio donde ocurrieron las cosas. Además, en este caso, sí hay monumentalidad porque la pone este entorno maravilloso. No hay nada más monumental, aunque no lo hayan hecho los seres humanos, que este Valle", ha apuntado.

Baquedano ha recalcado que este museo será "un gran revulsivo económico para la población y para fijar a la gente al territorio, a los locales al Valle". "Hoy es un día de satisfacción y de alegría", ha indicado a continuación.

MÁS DE 1.000 METROS

El nuevo Museo-Centro de Interpretación, Estudio y Difusión del Valle de los Neandertales, que estará a cargo del Museo Arqueológico Regional (MAR) y que contó con un "importante impulso" del anterior equipo de Gobierno del municipio y de su exalcaldesa, será un espacio anexo al Parque Arqueológico existente.

Los arquitectos Eduardo Gómez e Ignacio Gías han redactado el proyecto sobre un solar situado en el núcleo urbano y justo enfrente de los yacimientos, por lo que permite la comunicación visual entre ambos.

Con una superficie construida total de 1.086 metros cuadrados, está diseñado como un lugar de recepción a los visitantes en el que se exhibirán piezas originales y réplicas de los hallazgos realizados en el yacimiento, acompañados por paneles explicativos, vídeos y otros recursos museográficos que harán más comprensible el proyecto para el gran público.

Incluirá también dos maquetas de grandes dimensiones con las que se introducirá al visitante en la nueva realidad que los descubrimientos en Pinilla del Valle desvelan sobre las actividades económicas y subsistenciales de la vida cotidiana de los neandertales.

El nuevo edificio contará con un cuerpo dedicado a almacenamiento, investigación y gestión; y otro dedicado a exposición, con una terraza desde la que observar los yacimientos.

Se trabaja, además, en una Casa de Recepción de Visitantes al pie de los yacimientos. Estos ampliarán su oferta de visitas guiadas con miembros del equipo de investigación del proyecto, mostrando al público cómo era la forma de vida de los neandertales, así como el antiguo ecosistema en el Valle del Lozoya.

