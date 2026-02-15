La música y el humor protagonizan un tradicional domingo del carnaval de Madrid 2026 con el manteo del pelele

Carnaval en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El carnaval de Madrid 2026 ha dedicado la jornada del domingo a la música en vivo, las canciones burlonas y la participación del público con una programación del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento que ha combinado "tradición, humor y mirada crítica a la actualidad" con el manteo del pelele.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, a las 11 horas un muñeco de trapo ha volado sobre la manta al ritmo de coplas satíricas y melodías populares en una ceremonia conducida por el grupo Arrabel, formado por 15 músicos vestidos con trajes tradicionales.

Desde el escenario, guitarras, laúdes, bandurrias, dulzainas y percusión han puesto música a los llamados 'cantos de peleles', mientras el público a pie de plaza se sumaba al manteo y a los bailes en rueda.

Posteriormente, a las 12 horas, chirigotas y comparsas han dado pie a coplas, cuplés, pasodobles y popurrís para repasar la actualidad durante dos horas "con ingenio, humor y espíritu crítico" en la plaza principal de Matadero Madrid.

En esta edición, han participado Chiribroders, Chirigota Vallekana 'El Desván', Erik el Romancero, Lin el Romancero, Comparsa de Rafa Aragón, Chirigota de la Gran Vía, Cuarteto Casapuerta, Chirigota Femenina del Juandi y Comparsa de Antonio Torres.