Muy grave una mujer en un incendio en una vivienda de Villaverde

Archivo - Una ambulancia de Samur Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra hospitalizada en estado muy grave a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la calle Cobalto, en el distrito de Villaverde de la capital, ha informado Emergencias Madrid.

El fuego, que se encontraba generalizado y con una gran carga de humo, obligó a la intervención de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que realizaron cuatro rescates en el interior del inmueble.

Durante la actuación, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a una mujer, que fue recuperada tras la llegada de sanitarios de SAMUR-Protección Civil.

La víctima fue trasladada en estado muy grave al hospital, donde permanece ingresada, y presenta un síndrome inhalatorio por inhalación de humo. El incendio ha quedado ya controlado por los servicios de emergencia.