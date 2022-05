Nace la plataforma Verdad y Justicia en residencias para esclarecer lo qué pasó con los 8.000 mayores fallecidos

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Familiares, trabajadores y personalidades públicas han constituido la plataforma Verdad y Justicia en residencias para esclarecer lo que ocurrió con los casi 8.000 mayores de estos centros fallecidos en las primeras olas de la pandemia en la Comunidad de Madrid y para luchar "contra la impunidad y la falta de memorial.

Los integrantes exigen que se retome la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y que los Juzgados indaguen en los centenares de querellas interpuestas. Así, piden que tanto en la vía judicial como en la política "se impliquen en buscar responsabilidades para que no vuelva a suceder".

"Los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia, la Consejería de Sanidad de Madrid emitió unos protocolos por los que se impidió trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas más vulnerables, con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo, que necesitaron asistencia sanitaria. Como consecuencia, en estos centros murieron 7291 personas sin recibir atención hospitalaria". Así comienza la carta de fundación de la plataforma Verdad y Justicia.

También recuerdan que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al convocar elecciones el 4 de mayo pasado, cerró de manera temprana la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid y se ha negado a reabrirla gracias a los apoyos de Vox.

"La presidenta misma llegó a negar la existencia de tales protocolos, diciendo que se trataba de simples borradores. Los fiscales no investigan y los jueces están archivando las querellas presentadas por los familiares. Consideramos que, ante una situación tan grave, ninguna sociedad sana puede pasar página o dejar de reaccionar. La gravedad de lo sucedido es doble: por su falta de ética y por sus consecuencias prácticas", señala Verdad y Justicia.

"No se podrá conseguir una atención humana y digna en las residencias mientras no se depuren responsabilidades: ¿qué interés en mejorar la vida de los residentes podrán tener aquellos responsables de dejar que muriesen miles de personas mayores sin poder ser atendidas en los hospitales? Pensamos que, después de dos años esperando verdad y justicia sobre las residencias de mayores, ni una ni otra llegará si no es por la presión de la sociedad", prosiguen.

En dicha plataforma participan familiares de personas fallecidas, familiares de residentes, trabajadoras y trabajadores de residencias. periodistas, trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, abogados, psicólogos, antropólogos, exdiputados regionales que en su día tuvieron responsabilidades o hicieron seguimiento de las residencias y personas a título particular.

"La constitución de esta plataforma nos parece un paso imprescindible, pero para llegar a la mayoría de la población de esta Comunidad necesitamos el apoyo de otras instituciones y organizaciones. Esta es la razón por la que pedimos ayuda a la sociedad civil, partidos políticos y otras instituciones", explican desde la plataforma, que anima a ayuntamientos a abrir sendas investigaciones y recursos para saber qué pasó en las residencias que sufrieron la falta de material y personal en sus términos municipales.

También piden que la ciudadanía se vuelque en lograr más datos de qué pasó realmente en las residencias de la Comunidad de Madrid durante los peores meses de la pandemia "con un objetivo claro, que no vuelva a suceder".

Por este motivo, el próximo 18 de mayo a las 11 horas presentarán esta plataforma en un acto en la librería Traficantes de Sueños (calle Duque de Alba, número 13 de Madrid), el que intervendrá Manuel Rico, periodista y autor del libro '¡Vergüenza! El escándalo de las residencias'; Victoria Zunzunegui, epidemióloga; Mercedes Huertas, familiar de persona fallecida en una residencia; y Rosa María García, trabajadora de residencia. También estarán presentes los abogados responsables de las querellas, varios querellantes y otros perfiles.