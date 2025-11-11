Nike inaugura este miércoles una exposición sobre su historia en el Espacio TeamLabs

Publicado: martes, 11 noviembre 2025 20:58

La marca deportiva Nike inaugura este miércoles la exposición 'Nike.Diseño en movimiento', un recorrido por sus casi seis décadas de historia en continua evolución que está organizada por La Fábrica en colaboración con TeamLabs.

Según ha informado la organización, la muestra abarca desde el emblemático logo Swoosh pasando por innovaciones punteras como la suela Air, las colaboraciones con atletas y diseñadores como Michael Jordan, Serena Williams, Virgil Abloh o Comme des Garçons) o el impacto cultural de la marca hasta sus novedades en actualidad y tecnología.

La exposición se podrá ver a partir de este miércoles y hasta el 25 de enero en el Espacio TeamLabs (Plaza de San Martín, 1) con entradas desde 13 euros. Además, la muestra cuenta con visitas guiadas, visitas exclusivas o visitas de colegios, escuelas y másters.

